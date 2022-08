Tiempos de Democracia | El último tren de Beatriz -Parte Primera

Atrevido paso al frente de la ex gobernadora de Tlaxcala que llena el vacío creado por unas oposiciones medrosas y desorganizadas. Al abandonar la cómoda poltrona de su escaño senatorial, la veterana política tizatleca arriesga su capital político para entrar, como una combatiente más, en una lucha electoral que, de entrada, le luce desfavorable

Las que siguen son algunas remembranzas del opinador que, merced al tiempo transcurrido y a su no muy fiable memoria no le va a ser posible exponerlas en el orden en que sucedieron. Mas a pesar de su disculpable inexactitud ruego a usted, amigo lector, no dudar de su veracidad. Las escribo convencido que serán de utilidad para, quiénes no habiéndola conocido en sus años mozos, dispongan de elementos de juicio adicionales que les ayuden a valorar el carácter de Beatriz Paredes, una mujer tlaxcalteca que desde temprana edad supo cuál era el camino que debía transitar para acceder -y mantenerse ad perpetuam- en los más altos niveles del poder en México. La hoy casi septuagenaria senadora es dueña de una personalidad críptica e indescifrable que, de un lado, infunde temor a los que viven subordinados a sus designios, y de otro, ejerce una suerte dual de atracción-repulsión en quienes, no estándolo, la prefieren cerca como aliada que lejos como adversaria. A Beatriz se le reconoce un intelecto superior al de la media de sus correligionarios, mismo que ha venido decantando al paso de los años. Sus vivencias en la cercanía de los que mandaron en el país por más de cuatro décadas la hicieron dueña de un acervo amplísimo de experiencias que ningún político de la actualidad -con la sola excepción de Porfirio Muñoz Ledo- puede igualar. El mérito de su extraordinaria carrera se potencia si consideramos los muchos obstáculos que, a su condición de mujer, le interpuso un mundo que, hasta hace poco, se asumía reservado exclusivamente para hombres.

Tras años de silente penitencia, Beatriz está de vuelta en la arena política

El descalabro electoral de su partido en el 2018 y el origen opaco de las fortunas de los miembros de la intimidada y disminuida bancada senatorial priísta, sometió a Beatriz a un obligado mutismo de cuatro años, ocasionalmente roto con discursos calculados para no zaherir al presidente López Obrador. Nacida para la luz de los reflectores, no debió serle fácil resistir tanto tiempo en la sombra, aguardando el momento oportuno para reaparecer en la escena política. Finalmente se le presentó la coyuntura esperada, resultado del pasmo opositor y del desatado activismo morenista hacia el 2024. Ambos hechos le brindaron el espacio ideal para autopostularse como candidata de esa coalición PAN-PRI-PRD, sin reglas ni aspirantes de renombre. Beatriz, es cierto, evoca tiempos y prácticas que nadie quiere reditar, pero también es verdad que, en esos tres partidos, nadie hay con su habilidad para librar batallas electorales y hacer pactos en secreto. Si como lo pienso su sorpresivo golpe de mano fue consensado con Alito, la estrategia daría al asediado líder tricolor una tregua con el sector dinosáurico, y a ella un respaldo valioso e inesperado a su aspiración, lanzándola como la propuesta del PRI para liderar la alianza en la elección presidencial.

Talento precoz

La vi por vez primera fungiendo como principal oradora en un acto público en el viejo estadio Tlahuicole. En 1977 corría el segundo año de gobierno de Emilio Sánchez Piedras y en el evento estaba Luis Robles Linares, secretario de Recursos Hidráulicos. Con palabras inusualmente exigentes, Beatriz reivindicaba los derechos sobre la tierra y el agua del campesinado tlaxcalteca; su juvenil figura rezumaba valor, talento y una mexicanidad deslumbrante. Meses después coincidí con ella en las giras a que convocaba don Emilio para revisar las obras en proceso y sus planes para dotar de agua, drenaje y luz a las comunidades y para explicarnos su proyecto de industrializar la entidad para auspiciar su futuro desarrollo. En el pequeño autobús del gobierno del estado recorríamos Tlaxcala de un extremo al otro y en los trayectos había tiempo de conversar; en una de esas ocasiones recuerdo haberle dicho a Beatriz que, a mi parecer, sus conceptos coincidían, más que con los del Revolucionario Institucional, con los que defendían los partidos de izquierda que la reforma política de Reyes Heroles había ya reconocido. Creo que la dejé pensando.

Su integración a los altos círculos de la política mexicana

Muy poco tiempo pasó para que se empezara a hablar de ella en los mentideros nacionales, llamando la atención, primero, del presidente Luis Echevarría y luego, ya ungido mandatario, de José López Portillo. Era lo que Beatriz precisaba para iniciar su fulgurante andadura hacia el estrellato político. Su imagen se correspondía a la perfección con la narrativa revolucionaria que, todavía en esa época, daba sustento histórico a un régimen con inequívocos síntomas de envejecimiento. Ya como diputada federal la tizatleca dio respuesta a su primer informe presidencial, en tanto que la TV hacía su parte popularizando su joven y esbelta figura, su cabellera trenzada a la espalda al uso de los pueblos originarios y sus atuendos inconfundiblemente mexicanos. Gracias a ella, por aquel tiempo se habló mucho y bien de Tlaxcala. Como era de esperarse, se sucedieron los cargos -y los encargos- de primera magnitud de los que, por conocidos y numerosos, omito dar el detalle; baste decir que en su extensísimo curriculum vitae sólo faltaba esa candidatura a la Primera Magistratura de la Nación a la que hoy dice aspirar. Su inclusión en el proceso de selección de candidatos le añade sin duda interés y será piedra de toque para medir la capacidad de los demás que también quieren serlo. Seguiremos el lunes próximo comentando esta nueva apuesta de Beatriz Paredes.

