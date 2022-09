Tiempos de Democracia | El último tren de Beatriz -Parte Tercera y última

Escrutar el pensamiento de la veterana senadora es labor para iniciados en ciencias ocultas. Si de verdad busca la candidatura del PRI y, eventualmente, la del frente PAN-PRI-PRD, halló sin duda la mejor ocasión para conseguirla pero si cree que con ella vencerá a la candidata de Morena querrá decir que ya perdió todo contacto con la realidad.

Ella se describe a sí misma como feminista. En un tiempo lejano en efecto lo fue; apoyó con determinación a las tlaxcaltecas que vivían en y para el campo. Empero, dos décadas más tarde esa reconocida inclinación a favor de los derechos de las mujeres fue puesta en entredicho cuando, siendo presidenta nacional del Revolucionario Institucional, pidió a los diputados tricolores en los congresos estatales votar, junto a Acción Nacional, una iniciativa que no sólo conservaba intacta la penalización del aborto sino que aumentaba el número de las causales del supuesto delito. Y recuerdo que fue Tlaxcala -en aquel tiempo gobernada por Héctor Ortiz- la entidad a la que le tocó el dudoso honor de ser la entidad decimonovena que la respaldó. ¿Qué llevó a Beatriz a adoptar esa postura retrógrada y derechista que atentaba directamente contra una de las más sentidas aspiraciones del movimiento con el que decía identificarse y que, entre otros perjuicios, mantendría encarceladas a más de tres mil mujeres que compurgaban penas por haber abortado. ¿Obedeció su decisión a un cálculo electoral? ¿o la asustó la reacción de la Iglesia? El punto es que su imagen pretendidamente vanguardista se desdibujó por completo y concitó el repudio unánime del colectivo feminista que la tenía por una de sus más emblemáticas representantes. Luego del traspiés, hasta su afición por las canciones de Violeta Parra y Mercedes Sosa y sus dúos con Tania Libertad o Denise De Kalafe dejaron de tomársele en serio.

Las contradicciones de Beatriz

El episodio del voto antiaborto, acaecido entre finales del 2009 y principios del 2010, supuso un baldón que manchó para siempre su biografía. La historiadora Patricia Galeana -una mujer destacada entre las muchas que se sintieron defraudadas por el seudofeminismo de Beatriz- la tildó de traidora a su género y la acusó de poner por delante sus intereses y de negociar con el clero católico, atentando -dijo- contra la laicidad del Estado mexicano. Hasta incluso el hoy lopezobradorista Manuel Bartlett la llamó “la primera simuladora del país”, y criticó su silencio cómplice y la línea que dió para que en la mayoría de los estados se aprobara la reaccionaria ley. Algo difícil de explicar en este capítulo de su vida es que se plegara a las condiciones de la Iglesia cuando ella, la propia Beatriz, en sus discursos citaba en términos siempre elogiosos a Plutarco Elías Calles que, a más de ser el revolucionario que dio institucionalidad al Estado mexicano, fue también un firme baluarte de los principios juaristas frente a la reticencia clerical a aceptarlos.

Del dinero ilegal en los procesos electorales

Fenómeno del tiempo o no, fue en la época de Beatriz cuando en Tlaxcala la compra del voto a cambio de dinero se volvió método socorrido para influir en la decisión del sufragante. Presidía la Nación Salinas de Gortari y era Jefe del Departamento del Distrito Federal Manuel Camacho Solís, dos políticos priístas que, luego de escamotear la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas en los comicios presidenciales de 1988, se valieron del ilegal procedimiento en todos los siguientes procesos. Desde ese entonces la práctica cursó con carácter endémico en nuestro medio, reapareciendo elección tras elección, a pesar de los esfuerzos del IFE -luego INE- y del órgano competente local para prevenirla y denunciarla. Que quede claro: no digo que Beatriz fuera la precursora del ilícito, mas lo cierto es que aquí se arraigó, tomó carta de naturaleza y, en adelante, todos los partidos -cada uno a su turno- lo hicieron suyo, sustrayendo del erario los recursos que requerían para consumar el delictivo procedimiento. Una lacra que no se ha podido erradicar.

Perspectivas y alternativas

Mas lo anterior es pasado y Beatriz es de nuevo tema del presente. La tizatleca se colocó en el centro del escenario de su partido al anunciar aspiración a ser su candidata a la Presidencia de la República y, llegado el caso, serlo también de la alianza Va por México que se busca concretar con el PAN y el PRD. Por lo pronto, al interior del PRI su personalidad destaca por sobre la de todos sus correligionarios y, si su pretensión no oculta fines distintos a los que dio a conocer y no desiste de su propósito, ocurrirá lo mismo cuando llegue el tiempo de medirse con la propuesta panista, cualquiera que esta sea. La lógica lo sugiere y las encuestas lo confirman: sería la abanderada idónea de la coalición, pese a su edad, a las limitaciones de movilidad que le impone su estado de salud y al enorme descrédito que arrastra su filiación priísta. Hago un alto aquí para recordarle, amigo lector, que nunca ha sido sencillo saber qué es lo que de verdad piensa y quiere Beatriz; no obstante, mientras no se tengan otros indicios, doy por veraces sus dichos y aspiraciones. Vuelvo a lo que estábamos: aún siendo complicado el camino por el que tendría que transitar creo que la elección -llamémosla primaria- en el seno de la alianza puede y debe ganarla; sin embargo, las dificultades a las que se enfrentaría en la presidencial serían insuperables… a menos que, al postular a Claudia Morena, Marcelo se lanzase por otro partido y, como consecuencia, la votación se divida entre tres. Aún si tal cosa ocurriera, estimo que el tercio de la candidata del presidente López Obrador sería considerablemente mayor que el de los otros dos, inclusive sumados. ¿A eso le tira nuestra paisana? ¿a sufrir una honrosa derrota?¿o preferirá claudicar para entonces negociar la posibilidad de reelegirse como senadora? Así podría realizar, desde su escaño y a modo de legado para las siguientes generaciones, el trabajo político que las circunstancias de su partido le impidieron hacer este sexenio.