Tiempos de Democracia | Mas allá de las marchas…

Se puede estar a favor o contra la transformacion que impulsa el primer mandatario; lo que no se justifica es que denueste el impecable trabajo del Instituto Nacional de Elecciones. Con independencia de gustos partidistas, como ciudadanos y como demócratas debemos defender su autonomía respecto de este o de cualquier otro gobierno.

Como lo hago semana a semana desde hace muchos años, escribo mis artículos de los lunes para El Sol de Tlaxcala el domingo por la mañana para entregarlo a la redacción antes del mediodía. Ignoro por tanto cual pudo haber sido el desarrollo de las marchas convocadas para el día de ayer por distintas organizaciones de la sociedad civil en -se dijo- cuarenta y cinco ciudades de la república. El propósito del llamado fue manifestarse públicamente contra la iniciativa de reforma político-electoral enviada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados así como para patentizar su respaldo al INE, el organismo merced al cual pudieron organizarse en México -luego de décadas de simulación- comicios transparentes en los que, personas como usted y como yo, elegidas por sorteo en cada proceso, asumimos la tarea de contar los sufragios emitidos por los votantes. Así fue como se logró lo que para el país parecía meta inalcanzable: que la titularidad del Ejecutivo Federal se alternara pacíficamente entre distintas fuerzas políticas.

El difícil camino andado en Tlaxcala en pos de elecciones confiables

Nacidos en la normalidad democrática que, con sus más y sus menos, vivimos en la actualidad, es comprensible que las nuevas generaciones ignoren los muchos obstáculos que hubo que salvar para arrebatar al gobierno el control de los procesos electorales y ganar así su plena ciudadanización. Fue un esfuerzo continuado y tenaz de gente -valiente y con conciencia cívica- orientado a vencer la obstinada reticencia de un sistema político caduco que veía en la pérdida de sus espacios de dirección la inminencia de su derrota. Ocasión habrá en lo futuro, amigo lector, para recordar con usted el papel que este opinador jugó como consejero en el primer órgano ciudadanizado que organizó comicios en Tlaxcala, experiencia vivida durante el mandato de José Antonio Álvarez Lima cuando la entidad se atrevió a dar sus tímidos primeros pasos hacia la democratización. Dos años después, los avances impulsados por aquel consejo en la ley local iban a traducirse en la derrota del PRI, vencido por una alianza de partidos encabezada por el PRD.

El oportunista ensamble de los políticos en las marchas ciudadanas

Si las movilizaciones de ayer se hubieran circunscrito a proteger al INE y a preservar las reglas básicas de la normatividad electoral que igualaron exitosamente el piso de las contiendas partidistas por el poder, quien esto escribe no habría dudado en caminar a su lado. No lo hice porque, a mí juicio, la anunciada presencia de los partidos políticos contaminó la finalidad puramente civil de las marchas, desnaturalizando su carácter y convirtiéndolas en una mezcla de intereses que no tienen más elemento en común que el antilopezobradorismo que los une, hoy exacerbado por las diarias diatribas que desde su púlpito mañanero les lanza sin ton ni son el mandatario. El caso, amigo lector, es que la justificada reacción de rechazo a la iniciativa presidencial acabará siendo el aglutinador que precisaba la oposición para unir los pedazos rotos de esa coalición que, por sí misma, no había sido capaz de reconstruir. ¿Era eso lo que se proponía la estrategia de López Obrador? ¿o se equivocó al buscar deliberadamente el enfrentamiento? ¿convenía a sus fines llevar a un escenario de máxima tensión sus diferencias con los segmentos conservadores de la sociedad?

Encuestas que no hicieron sino confirmar el aprecio popular por el INE

El sondeo de opinión encargado por el INE y el estudio “espejo” que a solicitud de Morena llevó al cabo Parametría de Francisco Abundis son, los dos, prueba inequívoca de que hay temas que no pueden consultarse a la población en general sin correr el riesgo de extraer de ellos conclusiones parecidamente absurdas. Es pertinente aclarar que las encuestas se ciñeron a metodologías técnicamente adecuadas a sus distintos objetivos; la primera se realizó por vía telefónica y la segunda cara a cara en vivienda. Las respuestas obtenidas por ambas revelan un similar grado de desinformación en asuntos que, para su comprensión, se requiere de un mínimo de conocimientos que las mayorías no tienen. En los datos recabados por los encuestadores predominan las incoherencias y las contradicciones; lo único en claro que de ellas puede derivarse es la bien ganada y varias veces refrendada alta valoración de que con sobra de merecimiento goza el INE así como el repudio generalizado que se le profesa a la clase política y a sus partidos.

Ni es el tiempo ni esos son los modos, ciudadano presidente

Si bien la iniciativa de reforma contiene puntos atendibles, incluye otros en los que claramente se advierte el afán de controlar desde Palacio Nacional los comicios presidenciales de 2024 para amarrar el triunfo de quien López Obrador elija y darle continuidad a su proyecto transformador. Lo plantea de esa manera para asegurar que su ideal acabe de arraigarse en el imaginario popular y quede plasmado en las leyes y las obras que garantizarían su irreversibilidad. Coincido en lo personal -lo he dicho en varias ocasiones- con sus objetivos de carácter social y de su lucha abierta contra la desigualdad, pero discrepo radicalmente de los obscuros mecanismos de que pretende valerse para darles vigencia permanente. Apoderarse del órgano electoral mediante la truculenta selección de sus consejeros es un ardid que recuerda los procedimientos absolutistas de aquella dictadura perfecta a la que hubo que vencer para instaurar en México las instituciones democráticas que hoy tiene sometidas a constante y duro asedio. Así no, presidente, así no; instigar con injurias más pleitos y confrontaciones no conviene a su movimiento ni augura nada bueno a la Patria.