Tiempos de Democracia | Prolegómenos del duelo por el poder

Detrás de la postergación del debate en el Senado de temas de seguridad vitales para la pacificación de extensas regiones del país afectadas por la violencia criminal, está la primera escaramuza de la batalla electoral del 2024; en las que vienen sabremos de más expedientes penales e inquinas partidistas que permanecían en estricto secreto.

La resolución del trascendental tema que se discutió el pasado miércoles 21 de septiembre en el Senado de la República quedó en suspenso al retirarse el proyecto del dictamen presentado por el PRI para ampliar cuatro años -del 2024 al 2028- la estadía “provisional” de las fuerzas armadas fuera de sus cuarteles para seguir “complementando” las labores de seguridad pública que son, o mejor dicho, debían ser a cargo de las corporaciones policíacas regulares. Trátase sin duda de un asunto del que conviene tener como ciudadanos una opinión bien fundamentada, habida cuenta que va a incidir de manera muy importante en la vida comunitaria de este agitado y convulso México nuestro. La dificultad radica en que, para construir esa opinión, hay que aventurarse por ese obscuro laberinto de ardides, señuelos, insultos, intimidaciones, cohechos y demás malas artes de que se vale la clase política cuando las corrientes oficialistas y las opositoras se confrontan en la tribuna parlamentaria. No obstante el riesgo que supone confundirse con tantos mensajes engañosos, intentemos dilucidar las consecuencias que tendrá en el ámbito social esa lucha en el lodo que protagonizan los “dignísimos” representantes de los partidos nacionales. Vamos pues al punto.

De cómo patear hacia adelante el bote de la seguridad pública

De entre tanta palabrería insustancial apenas si pudieron distinguirse la cuestión central que debió debatirse en esa sesión cuya solución, para mayor suspense, quedó por reglamento aplazada hasta por diez días adicionales. Al final de ese periodo la fracción proponente del polémico dictamen tendrá que optar por una de las tres siguientes opciones: 1) presentar al pleno el mismo que se aprobó en Cámara de Diputados, sin hacerle ninguna enmienda; 2) uno nuevo, modificado, que tome en cuenta las exigencias de los senadores renuentes a respaldarlo en su redacción original y, 3) desistirse de hacerlo en el actual periodo legislativo y esperar al siguiente. Considerando las circunstancias críticas por las que atraviesa el país en materia de inseguridad, cabe preguntarnos: ¿cuál de las tres es la alternativa menos mala para México? ¿que el priísmo afín a su líder nacional, en sociedad con Morena -el llamado PriMor- reúna, gracias a la labor “persuasiva” del gobierno, los votos que faltan para que al fin la propuesta presidencial transite “sin moverle ni una coma”? ¿o que, quien manda en Palacio Nacional acceda a que sus alfiles negocien con la oposición los puntos neurálgicos del dictamen, y entonces la versión que se apruebe incluya sus demandas? ¿o, por último, que las partes no se muevan de sus posturas iniciales y las cosas vuelvan, en marzo del 2024, a lo pactado en la reforma del 2019?

La solución a la que nadie se atreve: empezar desde cero

Si de él dependiera, este escriba se inclinaría sin dudarlo por la segunda, la negociación de una fórmula que amplíe el plazo en el cual las fuerzas armadas sigan coadyuvando en tareas de seguridad pública hasta el 2028, pero sujetas a las reglas de transparencia y rendición de cuentas del ámbito civil, y a que se mandate a la administración federal apoyar presupuestal, organizativa y operativamente a las policías de los estados y los municipios, rescatándolas de la pauperización y el abandono en que actualmente se encuentran. Y todo ello condicionado a la concreción y firma de un gran acuerdo que involucre a todos los poderes y órdenes de gobierno del estado, cuyos términos derivarían de un debate nacional en el que participen organizaciones no gubernamentales, academias y centros de estudio, mexicanos y extranjeros, implicados en la materia. El objetivo: conceptualizar una nueva visión de la estructura y el funcionamiento de los cuerpos policiales así como de los aparatos de procuración e impartición de justicia.

Obstinación absolutista presidencial versus intereses oposicionistas sin ningún fondo ético

No me hago ilusiones. Se, de entrada, de dos obstáculos que se interpondrán a una idea que, antes de ser decidida, precisa ser escuchada y analizada con apertura y paciencia. El primero es que hoy tenemos un “presidente sol” que gobierna de manera heliocéntrica e imperativa; sus órdenes emanan de su persona, su inspiración y sus ocurrencias, nunca de consultas y/o de construcción de consensos. No hay, lo reconozco, elementos perversos en su pensamiento, pero su riesgo de equivocarse es alto en virtud de que sus decisiones no son fruto de la razón sino de la iluminación. De entre las opciones arriba enlistadas, seguramente se decantará por la de retirar su propuesta que, según anunció, habrá de presentarla una y otra vez hasta hacer que el Congreso la acepte en sus términos. Además, convocará al pueblo a una consulta (¿) a efecto de que se pronuncie al respecto, lo que confirma su preferencia por presionar antes que por argumentar. El otro valladar que juzgo insalvable son las motivaciones que mueven a los partidos políticos, particularmente a los de oposición, cuyos dirigentes sólo buscan condiciones que les generen mayor prosperidad o posiciones políticas que les aseguren su supervivencia y, en no pocos casos, su libertad. Desde esa perspectiva es como entienden la negociación, mirando sólo por su beneficio. Les interesa, es cierto, que la alianza “Va por México” perdure, pero desistirán de ese empeño si el gobierno les ofrece alternativas más redituables. Me temo, amigo lector, que llegaremos al 2024, luego al 2028, y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos, repitiendo hasta el cansancio procedimientos, planes y estrategias que, no sólo han probado su ineficacia sino que además constituyen un peligro evidente para los gobiernos civiles. Nuestro destino es tropezarnos siempre con la misma piedra. No aprendemos.