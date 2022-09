Tiempos de Democracia | Tribulaciones del México de nuestros días

La militarización del Estado y la sucesión presidencial son dos eventos destinados a interactuar entre si. Y hay un tercero que inevitablemente se sumará a esa compleja ecuación política: la guerra -no declarada pero real- contra el crimen organizado, un conflicto que está causando intenso dolor social y cuyo fin, por desgracia, no se ve cercano.

Al ver a un militar de la más alta jerarquía portar con orgullo y gallardía su uniforme de gala cuajado de medallas y condecoraciones, la imaginación del ciudadano común se puebla de inmediato con imágenes evocativas de épocas, personajes y episodios de la Historia de México que, admitámoslo, no son todas muy gratas de recordar. El militar, ya se sabe, representa la firmeza, la disciplina y la imposición; cumple órdenes al pie de la letra, sin atender argumentos ajenos al arma y la corporación a la que pertenece. Con él no cabe parlamentar; el entendimiento y la conciliación no son temas para discutir con un soldado que tiene encomendado concretar los objetivos de una determinada misión que a su vez se inscribe en una estrategia más general de carácter político-militar. En el Ejército, el superior manda y el subordinado acata y ejecuta; en una acción bélica las cosas son así y no se discuten. De ahí la dificultad que tiene para llevar al cabo tareas distintas a aquellas para las que ha sido preparado y que derivan de su razón única de ser: la guerra. Significativamente, el nombre original de esta secretaría de estado fue, hasta octubre de 1937, el de Secretaría de Guerra y Marina, fecha en la que cambió de nombre para llamarse Secretaría de la Defensa Nacional.

De las funciones asignadas al Ejército y a la Marina

Las fuerzas armadas son, en efecto, garantes de la soberanía de México, de la preservación de su territorio y de la seguridad nacional; nuestra Ley Suprema así lo establece. Por eso y para eso, el Estado las provee de presupuesto y les otorga beneficios y canonjías que no tienen otras instituciones, por ejemplo, el fuero militar y estar exentas de transparentar sus haberes ante la autoridad civil. A sus funciones originales le fueron agregadas, primero, la del auxilio a la población en caso de desastres naturales y, segundo, en fecha más reciente, la de seguridad pública que de facto ya tenía, ahora formalizada con la integración administrativa y operativa de la Guardia Nacional y la ampliación del plazo para que sigan prestando ese servicio hasta el año de 2029. Esta decisión, claramente violatoria de la norma constitucional, se dijo que atendía a la necesidad de encomendar a elementos militares la contención de la actividad delictiva de bandas y cárteles que actúan sin control en varias regiones del país, provocando que entre la ciudadanía se haya extendido la percepción que el gobierno civil está rebasado por el crimen organizado. La tesis oficialista no reconocida es que la emergencia justificó la vulneración del artículo 129 que a la letra dice: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Guerra y política

Por motivos de sobra conocidos, el término “guerra” no gusta al presidente López Obrador; sin embargo, los violentos enfrentamientos que cotidianamente alteran la paz pública en varios estados de la República -como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas en el norte; como Zacatecas, Jalisco y Guanajuato en el centro y como Chiapas y Quintana Roo en el sur- son pruebas fehacientes de que, si bien la guerra no ha sido declarada oficialmente por el gobierno, los pobladores de esas entidades están sufriendo, intermitentemente y desde hace años, el equivalente a un estado de excepción permanente. El célebre director de la Escuela de Guerra de Prusia, Karl Von Clausewits, decía que “…la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios…”. Nuestro problema, empero, radica en la obstinada reticencia oficialista a reconocer públicamente que ese instrumento, el de la guerra, existe y está siendo utilizado desde hace tiempo, aunque de forma sumamente errática y sin una estrategia definida.

Y en el horizonte… la sucesión presidencial del 2024

Al infortunio de estar fatalmente atrapados en un conflicto de violencia inacabable, habremos ahora de añadir que, de seguirse entregando a los militares los espacios que venían ocupando los civiles, el empoderamiento castrense dejará de ser creencia paranoica de unos pocos comentócratas para volverse una situación real de difícil reversión. El actual mandatario cree estar en completo dominio de su vínculo con las fuerzas armadas y sí, seguramente lo está; sin embargo, la preocupación es saber si el sujeto civil que le va a suceder -hombre o mujer- podrá mantener esa relación en el mismo nivel o -este es el temor- acabará cediéndoles el control político del país. Tal como se ven las cosas, este opinador se inclina a pensar que el único grupo del concierto social mexicano con que el presidente López Obrador consensará el nombre de su relevo es precisamente con el militar; no lo hará con Morena -su partido- porque en su interior prevalece exclusivamente su voluntad; tampoco con los sindicatos obreros, campesinos, petroleros, electricistas, burócratas, etc. y menos con las cúpulas empresariales. Lo que sí es un misterio celosamente guardado es si concederá a las fuerzas armadas el derecho a vetar el nombre de alguno de los precandidatos que se mencionan. Para concluir el artículo, permítame, amigo lector, plantearle un acertijo cuya solución última y definitiva la sabremos por allá de noviembre del próximo año: ¿Cuál de los dos que, a mi parecer, llegan a la recta final con mayor posibilidad de ganar la candidatura morenista sería menos del agrado del Ejército y la Marina? ¿la capitalina Claudia Sheinbaum o el tabasqueño Adán Augusto? Especulemos… es el único divertido juego sexenal de nuestra oscurantista política.