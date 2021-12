Tiempos de Democracia | Turismo, rubro desatendido de la economía estatal

Reactivar el turismo en Tlaxcala precisa de incentivos y nuevas inversiones. Tenemos lugares bellos y actividades de interés a las que les ha faltado promociones visionarias y respaldos fiscales y presupuestales de largo aliento

Las creativas ideas de Josefina Rodríguez Zamora -responsable del sector turístico en Tlaxcala- puestas en marcha para dar un firme impulso a la "industria sin chimeneas", van por buen camino y auguran a la actividad un promisorio futuro. Con apoyos presupuestales y crediticios adecuados saldrá del estancamiento en que está varada hace años. Al inicio de cada administración se hablaba siempre del potencial de desarrollo que ofrecía el turismo; empero, desde la conversión de la antigua Casa de Piedra del centro de la capital en hotel de cinco estrellas; de la inauguración del Misión sobre la cascada del río Zahuapan en Atlihuetzia y de la ampliación de La Posada de Apizaco a la entrada de la ciudad rielera, desde entonces, repito, no sólo no hubo más inversiones relevantes sino que, para más inri, las dos primeras -propiedad ambas del gobierno estatal y concesionadas a particulares- dejaron de operar, mal gestionadas y asediadas por demandas laborales. Sólo resistió la tercera, en manos de la familia Blanco García Méndez que, sin demérito de la calidad de sus servicios, supo adecuar sus precios a una economía que, cuando ya empezaba a crecer, volvió a encogerse a consecuencia de la pandemia. Por fortuna, merced a los buenos oficios de la gobernadora Lorena Cuéllar, aquellas importantes instalaciones hoteleras que llevaban años en el abandono van a volver a funcionar.

Políticas y acciones

Se necesita carácter para superar -sin que el ánimo decaiga- que se vengan abajo programas y contratos preparados para celebrar el evento anual de mayor impacto turístico y económico de la entidad. Esperada con mayor expectación que otros años tras su suspensión del 2020 por razones sanitarias, no hubo más remedio que cancelar por segunda vez la Feria de Todos los Santos. Mas el optimista talante de la inteligente y controversial secretaria de Turismo no se arredró; acostumbrada a volver al toro sin verse la ropa luego de una voltereta, discurrió de inmediato un festejo navideño que compensará -así sea en parte- la frustración popular de no haber podido disfrutar de su feria tradicional. Y en esas está: ojalá que el coronavirus no se vuelva a atravesar en los planes de la hiperactiva Josefina Rodríguez Zamora, joven y exitosa emprendedora en quien la gobernadora tuvo el acierto de confiar. Por lo pronto ya tomó vuelo el lema "Tlaxcala sí existe" que lanzó en el Tianguis Turístico de Mérida y que tanto irritó a los disminuidos mentales que niegan el mérito de las personas que, con imaginación y valor, se esfuerzan por salir de ese círculo de mediocridad en el que los negacionistas seguirán de por vida atrapados. Adelante pues, secretaria Jose: con su habitual alegría, cordialidad e ingenio continúe invitando a todo el mundo para que vengan a conocer los muchos hermosos rincones que tiene esta patria chica mía que tan generosamente me acogió como uno más de los suyos hace casi medio siglo.

ANTENA ESTATAL

De ociosidades distractoras

Así como no ha de escatimarse el elogio cuando es merecido, tampoco debe silenciarse la crítica cuando quien está obligada a hablar con la verdad utiliza su privilegiada tribuna para emitir mensajes vacuos sin ningún efecto práctico. Con respeto le pregunto, señora gobernadora… ¿en serio piensa que la firma de una simple carta -sea cual fuere su texto- disuadirá de transgredir la ley al funcionario que se proponga violentarla? Seguro estoy de compartir con usted la opinión de que, para inhibir el delito, la acción más eficaz es acabar con la impunidad y que, para luchar contra la corrupción -leit motiv de la 4T -, no hay otra vía -además de predicar con el ejemplo- que denunciar al que atente, sea amigo o enemigo, contra el erario que su gobierno asumió el compromiso de cuidar y administrar. Prescinda pues de inútiles montajes escenográficos y, a cambio, ordene que se liciten y transparenten las adquisiciones y los contratos de obra pública que se otorguen durante su gestión. Entonces sí se estará empezando a escribir "una nueva historia".

ANTENA NACIONAL

Indiferencia criminal con la migración centroamericana

Si este y los tres gobiernos anteriores fingieron por años que ignoraban lo que pasaba en la frontera sur, hoy ninguno tiene derecho a decirse sorprendido por la tragedia acaecida en la carretera de Chiapa de Corzo. Transido de dolor y coraje, pregunto… ¿qué se ha hecho por los migrantes? ¿cómo se les trata al pasar por nuestro territorio? ¿se les protege en su duro y penoso periplo? ¿o se les acosa y extorsiona cuando nos se les viola y asesina? ¿seguiremos mirando a otro lado, sin conmiserarnos del sufrimiento del que deja su terruño a causa de la pobreza y el desempleo? ¿a cuántos más veremos errar por México, víctimas de abusos y vejaciones? ¿no existen suficientes razones para poner un alto a tanta negligencia? Ahora, cuando ya no se puede ocultar la vergüenza por la monstruosidad de la desgracia es que, por fin, se decide investigar la colusión existente entre autoridades y bandas criminales. Y la Guardia Nacional, con sus miles de efectivos movilizados en los estados del sur… ¿nunca vio pasar el enorme "tráiler de la muerte" en cuyo compartimento de carga se hacinaban mas de centenar y medio de migrantes? Sesenta de ellos ya no podrán contarlo y los demás, los sobrevivientes, nos guardarán de por vida un muy explicable resentimiento.

P.D. Hasta enero, estimados lectores; sean precavidos por favor y vacúnense en cuanto les toque. Hasta entonces.