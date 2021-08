Timo matlaxcaloa nic in tlanechicol tlalticpac tlen omonechicohqueh ipan ce poal, yeyi mahtlactl ome metztli nahui tzontli ome caxtol huan nahui xihuitl, oquihtohqueh xihtica mamoilhuiquixtican in macehual altepemeh ipan chicnahui tonal chicueyi metztli.

Niz Mexco Toaltepetl Tlaxcallan huan totlazohtzi altepetl San Felipe Cuauhtenco, moilhuiquixtia in macehual altepemeh yeh amo quimi oquipieya tlen mochiuaz nic monohmah ilhuiquixtia, huan quil cah in tlanahuatil tlen itech pohui ica totlahtol, pohui icatocnihuan, pohui ica in macehual altepeme huan occequi tlanahuatil ticquihtozquiah, canin in tecuexanaloliztli huan in altepetlahtolcayol huan occequi tlanahuatil canin quihtoah nic quipia tlen quitemachtiz quihuehiliz huan quitenextiz in tlaixmatiliz macehualmeh, nic yeninqueh altepemeh ocachto omochantihque oncan, ihcuac ohualahqueh in huehca chanehqueh topan huan oncan omochantihqueh, tomacehual icnihuan yochanyeyah oncan huan amo oquimatqueh in huehca chanehqueh quipatihtilizqueh nochi in tlen niz yoyeyaa huam miec otlapohpolohqueh yehuan otechchiualtihqueh matic zalocan iminehnemilis huan in tehuan oticmatqueh quenin ticnennemitizquen imin tlamachiliz tehuan oticzalohque quenin timonehnemitizqueh, canic zazo ipan tlanechicol tlatlacameh huan amo tiquilcahuah totlachiual macehual, tehuan ticmatih nic in tlamachiliz nehnemi, yeh zan cequih momachtiah nic amo nochtin cualti amo nochtin quin ahxitia pampa quizalozqueh huan quichiuazqueh, in tomacehual tlachiual tlen icanon tiualmoyolpanoltihtiueh in quenin timomamanah huan timotequitiltiah, in quenin timoyolnemitiah tocepan tlamantli, quenin ticchiuah totlacual, quenin tictequitih in tlali, quenin huan icatlen timopahtiah, huan in totlahtol, tlen yenon nochi techiititia pampa ica non tiyoltoqueh.

Techtlaocoltiaa niccemihcac techchicoitztoqueh, huan zan techmotechtiah ihcuah quinequih quitenextizqueh ce tequitl huan in tiachcaht huan tlanechicol tlatlacameh quihtoah quiltequitih ica tehuan quil tehhuan otquihtohqueh huan amo otmatqueh technextilia ihcuac yoquichihqueh huan in macehual tlatlacameh amo tlen quimatih amo tlen quiceliah in tlen quipia tlen quicelizqueh, in macehualmeh aquihqueh yehuehcahui chanti itech inin tlaltzintli.

Huan yenonic timoixpantlalia ica in altepemeh huan tlatiquixmati in tlen yopanoc, tiquitah canic tiazqueh, yenonic tiquihtlaniliah in tecuexanaloliztli huan in altepetlahtolcayol maquin macacan in macehual altepemeh quimi ca ihcuilihtoc ipan ihcuiloltlanahuatil mexicah tlen quin cuxanololia in altepemeh huan tic tlahtlani mamochihuaa amo zan tlahtol, yocmo ticnequih zan matechihitacan oyeh zan matechixpantlalican ica in tequitl tlen momaquixtizqueh in tlayecanqueh tequitqueh, noihqui tic tlahtlanih in tomin tlen quin macah in macehual altepemeh maqui titlanilican in altepemeh macamo hual pano temac.

Traducción al español:

Aplaudimos que…

Aplaudimos que en el decenio Internacional de las poblaciones indígenas del mundo, realizado el 23 de diciembre de 1994, decidieron en su resolución A/RES/49/214, que se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el nueve de agosto.

En México, en el estado de Tlaxcala y en particular en nuestro bello pueblo de San Felipe Cuauhtenco también festejamos el Día Internacional de las Comunidades Indígenas como en muchas otras comunidades indígenas, es un auto festejo al margen de las autoridades, que son los que deberían de tomarnos en cuenta.

Sin embargo, tenemos la Ley de Derechos Lingüísticos, la Ley de Derechos Humanos, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y podemos seguir enumerando leyes, en donde el gobierno federal, estatal y municipal están comprometidos a promover desarrollar y difundir la cultura de los pueblos indígenas, quienes antecedieron a las demás civilizaciones que llegaron en la conquista, pero que no supieron manejar nuestros conocimientos, destruyeron la mayor parte de las evidencias del conocimiento avanzado que se tenía, imponiendo una cultura ajena a la nuestra, que por fuerza tuvimos que adoptar, pero que además supimos manejar esas imposiciones y desde esos tiempos fuimos bilingües y biculturales, ahora somos interculturales porque sabemos interactuar en cualquier escenario de la sociedad, digerimos la cultura occidental, sin olvidar la nuestra. No estamos ajenos a los avances de la ciencia, pero son pocos los que tienen la oportunidad de conocerla y practicarla o concluir, nuestra cultura que responde a nuestras necesidades de sobrevivencia como son la propia organización de gobierno, convivencia con la naturaleza, gastronomía, conocimiento de la agricultura, practica de la medicina tradicional, nuestra propia lengua náhuatl, que es la que nos transmite los valores humanos y toda la carga de conocimientos que nos mantiene vivos.

Desafortunadamente siempre el gobierno nos tiene en la discriminación y las asociaciones civiles solo abanderan estas causas para justificarse, pues cuando hay proyectos de trabajo o iniciativas de ley, las comunidades indígenas se enteran cuando ya están estipulados, sin que los pueblos originarios hayan sido consultados o participado activamente, y que verdaderamente reciban apoyo económico, jurídico, asesoría en general todas las comunidades originarias.

Por eso defendemos a nuestras comunidades indígenas, pues si conocemos nuestro pasado visualizamos nuestro futuro, pedimos a los gobiernos federal, estatal y municipal que atiendan las necesidades de estos pueblos como lo estipula en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y de las demás iniciativas de ley a favor de estas comunidades, no de palabra, no de folclor, no solo para justificar, exigimos que los recursos económicos que corresponde a cada una de las comunidades se les haga llegar de forma directa.