Tintero | 2022, año convulsionado

México ha perdido el rumbo, los políticos han dejado de hacer política y, lo peor, ya olvidaron la forma de operar un buen gobierno.

El término convulsionado se refiere a las constantes guerras y conflictos entre Francia, el Imperio austrohúngaro, Rusia, España y gran Bretaña, las principales potencias europeas. Había constantes disputas territoriales y monárquicas, de ahí que prevalecía la ingobernabilidad. No había forma de ponerse de acuerdo.

En México persiste el rencor y odio. El debate pasó a la historia. Reina la intolerancia y la descalificación es lo de moda. En el Congreso de la Unión, los congresistas actúan como porros, se faltan al respeto, hombres y mujeres se descalifican con apodos, se retan a golpes, se “mientan la madre” y olvidan por lo que fueron designados.

Existe una persona que es hábil en generar encono. No quiere ser jefe, solo busca que le tengan miedo y ese es su gran error. Se llama Andrés López Obrador y es presidente de México. El señor, aunque no lo acepte, está perdiendo el control del país. Se le está “saliendo de las manos” lo que debería ser un buen gobierno (o “buena política” como la estrategia que promueve el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz), para que la gente olvide la forma de administrar del PRI y PAN. Es evidente que la sucesión presidencial de la que también ya perdió el control, lo pone de malas. Pero solo él tuvo la culpa. Adelantó, casi abiertamente, desde el primer año de su administración, quién sería su sucesora en el poder: Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Eso no gustó a quienes lo ayudaron a llegar al poder.

Por ejemplo, no puede meter en orden a la rebelión al interior de Morena, el partido que creó. En los Pinos, dolió y mucho lo dicho por el senador Ricardo Monreal Ávila, de que lo único que se perdió de la “contramarcha” de López Obrador, fue la torta y el frutsi que regalaron -como en los viejos tiempos del PRI- a los “acarreados” como él mismo los ha llamado.

Lo cierto es que López Obrador no sabe cómo contener a Monreal, así que ya mejor optó por decir -por sus pantalones presidenciales- que el legislador no estará en la carrera presidencial. El asunto es que se ha convertido en su principal promotor de campaña.

Tampoco sabe cómo enfrentar las criticas diarias de sus opositores y, como no tiene estrategias de comunicación por el inefectivo trabajo de su vocero Jesús Ramírez, su discurso sigue siendo el mismo: “Quien no me apoya es conservador y corrupto”. Ya chole. ¿Quién es un conservador? Una persona que se opone a reformas o cambios radicales en la sociedad.

Solo que el presidente ha llevado más allá las cosas. Muchos son los temas, solo escribiré tres.

1.- Pidió públicamente no obedecer las órdenes de los jueces porque, según él, son corruptos. Comentario fuera de lugar, constituye un delito y pone en duda lo que su propio gobierno promueve: el respeto a las mujeres. ¿Acaso no sabe que miles de mujeres ocupan cargos de jueces de Distrito y locales? Eso se llama violencia de género.

2.- No cumple con su máxima: “No robar, mentir y traicionar”. Tiene un hijo que estudia en el extranjero cuando en México miles de familias viven al día y a veces no tienen dinero para pagar la inscripción de las escuelas sus hijos.

3.- El presidente miente cuando dice que una persona puede subsistir al día con 200 pesos en la cartera y por ligeros comentarios como esos, llenos -por cierto- de su risa burlona en sus “mañaneras”, se gana calificativos (en los que no estoy de acuerdo) como los que recibió en la pasada manifestación para defender la integridad del INE, cuando una mujer lo llamó "indio pata rajada".

Luego entonces, mientras el presidente no deje de ser un opositor y no se asuma como jefe de Estado, las cosas irán mal en este gobierno. Lo cierto es que 2022 termina mal en lo político y económico. Los sueldos siguen siendo pobres, persiste la discriminación, el odio, la simulación, corrupción e impunidad. Al tiempo

EPÍLOGO…

1.- LEYES A MEDIAS… Los foros, conferencias, dinámicas y campañas a favor de las mujeres son aplaudibles, pero ya es más que urgente aterrizar todo lo dicho a nivel del Congreso. Mientras no se logre, seguirán siendo como los “llamados” a misa, solo va quien quiere. Los diputados, con todas esas protestas, ya debieron haberse “puesto las pilas”, es evidente que hacen “oídos sordos” y les vale…nada