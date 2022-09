Tintero | El nuevo estilo de gobernar

Cada seis años, quienes asumían el poder buscaban una forma de legitimarse ante la ciudadanía, aunque hubieran ganado las votaciones por un amplio margen en las urnas.

Los mandatarios en turno querían evidenciar, usando a la Procuraduría General de Justicia del Estado y con el apoyo de jueces de lo penal, la detención de exfuncionarios que habían cometido excesos en el ejercicio de sus funciones.

Exhibirlos, de alguna forma, representaba la mejor forma de demostrar quién era “el mandamás”. Así, hasta hace poco funcionaban las cosas.

Pero Lorena Cuéllar Cisneros cambió las reglas. No tomó represalias políticas con alguna persona en específico. Tampoco solicitó, aunque eso no significa que lo haga más adelante, la detención de un exservidor público abusivo.

Eso sí, y le favorece políticamente hablando, haber resuelto problemas que sus antecesores dejaron en el olvido.

Por ejemplo, activó con celeridad, vía acuerdos con empresarios, los hoteles Posada San Francisco de la capital del estado y el Holiday Inn Tlaxcala, de Atlihuetzía, que enfrentaban problemas legales con trabajadores.

La titular del Ejecutivo estatal no carga con culpas y, sin problema alguno, puso en marcha la llamada Plaza Bicentenario que el entonces mandatario priista Mariano González Zarur, por sus pleitos personales con su antecesor Héctor Ortiz Ortiz, dejó en el olvido. Eran unos 800 millones de pesos arrojados a la basura, ahora, una parte del inmueble que ya era refugio de delincuentes será usada en comodato por el Instituto Politécnico Nacional para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería.

Es cierto, todavía los problemas persisten en Tlaxcala. La inseguridad pública no ha sido resuelta, Maximino Hernández Pulido, el responsable de seguridad, tiene buenas estrategias para combatir al hampa común y organizada, pero ha sido imposible la coordinación con los municipios. Son renuentes y han hecho de las comunas “islas de poder” aunque realicen las cosas mal. Los robos de automóviles y casas-habitación siguen siendo los principales ilícitos que aquejan a la entidad. La gente se siente insegura, tiene miedo y zozobra.

El gobierno estatal tampoco ha podido resolver por qué la entidad sigue siendo en “gran” tiradero de cuerpos humanos asesinados en los límites con Puebla y el Estado de México.

No se trata de ser especialista en la materia para saber que los delincuentes de esas entidades los arrojan en este territorio porque saben que no existe vigilancia, simplemente porque los policías municipales no tienen la capacidad de garantizar la seguridad, no usan armas, ni tienen permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno ni saben usarlas.

El sistema de salud ha sido uno de los grandes logros de esta administración estatal y será necesario centrar todo lo trabajado en materia de género para enfrentar el problema de la trata de personas.

El ilícito sigue vigente y aumenta de manera silenciosa. La venta de servicios sexuales en la zona sur es incontrolable y hasta descarada.

Es cierto, el gobierno de Lorena Cuéllar apenas comenzó y seguramente tendrá en mente muchas acciones para combatir los problemas que aquejan a la entidad.

La atención a migrantes fue algo que ninguna autoridad quiso hacer. Los mandatarios solo viajaban a Estados Unidos de América por placer, nadie se ocupó por apoyarlos. Ellos enfrentan serias complicaciones para realizar trámites legales, ojalá que la oficina en la Unión Americana, no solo sea un asunto mediático.

Tlaxcala no es un paraíso, enfrenta como cualquier otra entidad demasiados problemas que no serán resueltos de la noche a la mañana. No es suficiente presumir sus costumbres, comida y tradiciones.

Los tiempos cambiaron. Ante los tiempos de crisis, la gente busca la forma de cómo vivir y dedicarse a la delincuencia parece ser la primera opción. Urge actuar en consecuencia. Al tiempo.

EPÍLOGO…

1.-EL MISMO RUMBO…No deben cambiar las cosas. Él o la nueva presidenta oficial del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones debe seguir la misma disciplina que mantuvo Elizabeth Piedras Martínez. Eso sí, en ese ente estuvo rodeada de mujeres consejeras inteligentes e hicieron un trabajo serio y profesional, así que cambiar de golpe ese ritmo será ir directo al fracaso en esta materia.