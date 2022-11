Tintero | Espionaje telefónico, aberrante

Espiar constituye un delito y grave, el problema es que ninguna autoridad lo sanciona. Jurídicamente, solo sirve para descalificar los procesos penales y civiles aunque las conversaciones pongan al descubierto operaciones de delincuentes, asesinos en serie, padrotes, pedófilos y abusos de políticos en el ejercicio del poder. Presentarlo, incluso, en un juicio legal, solo facilita la libertad de quienes cometen delitos.

En México, esta práctica, ha sido usada, no para combatir al hampa, sino para vigilar los “pasos y movimientos”, no de cualquier persona que no tiene cargos en el Congreso o en el gobierno, sino de políticos y funcionarios de cualquier rango.

Espiar significa un conjunto de técnicas con las que los interesados en la práctica buscan obtener, de manera encubierta e ilícita, datos de alguna persona, situación u operación financiera.

En los sistemas de procuración de justicia, las llamadas “madrinas” eran especialistas en el espionaje de personas que no eran del agrado del político “poderoso” o del jefe de la policía en turno. Estos personajes que no tenían cargo en el gobierno, pero que "cobraban por fuera", tienen su originen en el gobierno de Miguel Alemán Valdés a partir de crear la Dirección Federal de Seguridad que dependía de la Secretaría de Gobernación.

Lo cierto es que esta criminal forma de hacer política tampoco es complicada. No vamos lejos, ahí está el caso del sistema llamado “Pegasus”, un spyware o software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Uno de los programas más potentes y sofisticados del mercado, capaz de infectar a millones de dispositivos con sistemas operativos Android e iOS para obtener su información personal y oficial Sumado a ello, The Angeles Times, diario de Estados Unidos de América (EE.UU.), sostiene que la acumulación y explotación de tecnología de vigilancia por parte del gobierno en México se ha documentado en gran medida a través de medios no oficiales, como investigaciones independientes, filtraciones de información y anécdotas personales.

Pero de nada sirve. Casos hay muchos, citaré solo tres. El primero cuando el entonces presidente panista Vicente Fox Quesada, pidió a Fidel Castro, presidente de Cuba, (“viejo lobo de mar”) irse de México con el “comes y te vas”, esto en una cumbre de líderes del mundo en Monterrey con la idea de que no molestara la presencia de George Bush, presidente de EE.UU. El vaquero hecho político solo quedó como verdadero tonto, no solo en México sino ante el mundo. Eso sí, no pasó nada, nadie investigó el espionaje.

El segundo. Surgieron conversaciones telefónicas entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamel Nacif Borge, en las que declaraban abiertamente que habían torcido la ley para detener a Lidia Cacho, escritora y comunicadora, y ser proxenetas después de haberse ofrecido unas “ricas botellas de coñac", código que usan los tratantes de personas cuando tienen en sus redes a menores de edad. Tampoco pasó nada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que no había delito que perseguir porque las acusaciones fueron obtenidas al margen de la ley.

El tercero. Parecía entonces que todo este tema era un aborto del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero, increíble, Movimiento Regeneración Nacional y su líder Andrés Manuel López Obrador, han perfeccionado la práctica.

Explico: a la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, le produce placer ordenar investigar, vía espionaje telefónico, a las personas, primero lo hizo con el actual presidente del PRI, Rafael Alejandro Moreno. Podría, que no es correcto, tal vez justificable por ser rivales políticos, pero ya que espíe a Ricardo Monreal Ávila, aspirante de Morena a la presidencia de la República y quien disputa el cargo a Claudia Sheinbaum, “favorita” de López Obrador en la sucesión, es un exceso.

Si los problemas sociales políticos y económicos son graves, lo peor que puede pasar es que México esté convirtiéndose en un país de espías. Nadie se salva. El tema es que el hampa aprovecha, para actuar, esos vacíos y enconos del presidente con sus adversarios los “conservadores”, (en los que baja la guardia y pierde el control de sí mismo), para ser más poderosa.

Urge entonces, desde el Congreso de la Unión, fortalecer las leyes contra este ilícito. No se debe apostar a lo ilegal para allegarse de información, menos al morbo. Al tiempo.

EPÍLOGO…

1.- DIPUTADO CHURRERO…Al que le vale un comino ir o no ir a trabajar al Congreso donde se alquiló, es a Miguel Ángel Covarrubias. Sus iniciativas son un cero a la izquierda, pero ahora se la pasa promoviendo la venta de churros en la feria de Tlaxcala.