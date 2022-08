Tintero | Los sindicatos deben cambiar

Los sindicatos deben cambiar porque ya son obsoletos. Sus líderes solo ven sus intereses personales.

1.- Ya no debe haber acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) porque no ayuda en nada. La educación cada vez es en desastre. Homero Meneses no ha entendido la nueva forma de reorganizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hay un retraso educativo gracias a que los docentes, vía el organismo, solo buscan beneficios.

2.-En salud, la diputada Blanca Águila se niega a dejar el cargo, quiere seguir liderando el sindicato bajo presiones e incluso doblegando al gobierno estatal

El tema es que los trabajadores del sector siguen creyendo en ella con la idea de que mejorarán sus prestaciones económicas. La señora ya hizo del sindicato su negocio personal

3.-El sindicato “7 de Mayo” debería desparecer. No ofrece una mejor vida a los trabajadores, solo la de los líderes. Solo se ocupan en crear demandas laborales que generan grandes gastos económicos al estado.

Son procesos legales millonarios que ningún municipio tiene la capacidad financiera para pagar. Por ejemplo, hay empleados sindicalizados que llegan a pedir hasta casi un millón de pesos por un supuesto despido injustificado.

Pero así han hecho su forma de vida. Terminan una relación laboral, esperan el juicio y buscan nuevas oportunidades de trabajo para, una vez terminado el trienio o sexenio, tener una nueva plaza y lograr un pleito de trabajo que les permite tener un jugoso ingreso económico.

Hace algunos años, el entonces alcalde de Apizaco, Reyes Ruiz Peña sugirió boletinar a los trabajadores que enfrentaban demandas laborales, por abusivos, esto con la idea de no volverlos a contratar en una comuna.

La propuesta, aunque mediática, nunca prosperó porque no hubo una inciativa oficial para modificar la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y modificar la ley.

No era mala idea, pero era necesario checar bien los derechos laborales de los burócratas.

4.-La confederación de Trabajadores de México opera bien las negociaciones con las empresas laborales, pero debe mejorar los ingresos económicos de los operarios. Son bajos los salarios, pero deben obtener más dinero. En promedio un empleado en una factoría gana solo seis mil pesos al mes.

5.-Hay otros sindicatos que no tienen representación, los supuestos líderes hallaron en “caminito” para vivir de ello.

El sindicalismo ya no debe existir en este país. Los presidentes en turno han utilizado la detención de los líderes para legitimarse, pero las cosas no han cambiado.

Han intentado desparecerlo, pero no han podido, Carlos Salinas de Gortari ordenó la detención de Joaquín Hernández Galicia, alias la “quina”, el líder petrolero porque supuestamente no apoyó su campaña. Le inventó delitos.

Ernesto Zedillo Ponce de León detuvo, vía Pablo Chapa Bezanilla, el llamado “fiscal de las brujas” por aquello de que consultaba sus decisiones penales con la Paca, una hechicera”, a Raúl Salinas de Gortari, quien manejaba el sindicato de petroleros, esto como presunto responsable del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu. Hoy el “hermano incómodo” está libre,

Enrique Peña Nieto llevó en la cárcel a Elba Esther Gordillo Morales porque se opuso a la reforma educativa.

Vicente Fox ordenó la detención de Andrés Manuel López Obrador por no respetar un mandato judicial. Logró su desafuero y hoy es presidente de México

Y Andrés Manuel López Obrador maquinó el arresto de su amiga Rosario Robles por robar dinero del gobierno de la República cuando fue secretaría de Desarrollo Social. Hoy está libre. El titular del Ejecutivo no ha querido pelear con los sindicatos, pero a sabía que a través de la “estafa maestra” financiaba al SNTE.