Tintero | ¿Luz verde para matar?

El tema es más que delicado y seguirá en boga por mucho tiempo. La estrategia de seguridad del gobierno de la República no tiene lógica. El presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en lo que tanto criticó del entonces titular del Ejecutivo de la nación, Felipe Calderón Hinojosa, su gran “enemigo político”: comisionar a los militares para combatir -a todos por igual- a la delincuencia común, organizada y a los líderes de los cárteles de las drogas. En su momento, la determinación del panista trajo consigo una gran matanza de hampones, pero con daños colaterales, es decir, con miles de bajas civiles.

Para los militares y policías gubernamentales, la instrucción y/o capacitación para evitar actos delictivos, es muy distinta.

La diferencia es clara. Los primeros mantienen una disciplina extrema, línea recta, es sí o es no; sus objetivos principales, son, por ley, combatir al terrorismo y a los enemigos de la nación y, los segundos , saben que debe enfrentar a los hampones, pero (salvo que sea necesario, es decir que estén de por media sus vidas), nunca exterminarlos, en el entendido de que, por abuso de autoridad, recomendaciones de los organismos nacional y estatal de los derechos humanos, les costarían el empleo y hasta la libertad. El representante del Ejército, en un exceso, enfrenta, a su vez, una Corte Marcial, nada que ver con lo civil, nadie se entera, es un privilegio para cuidar la imagen y reputación pública.

El militar, cuando ejerce su autoridad no tiene misericordia, está listo para matar o morir. Precisamente por ello, la delincuencia no debe ser combatida con la milicia cuyos elementos son preparados para una guerra. El concepto proviene del latín “militia” que significa profesión militar y tropa de guerra.

Así que se antoja casi imposible, una buena relación entre una persona con disciplina castrense, que tiene todo a su favor y hasta licencia para asesinar, mientras que los policías estatales y municipales necesitan aprobar una serie -engorrosa- de exámenes, primero para obtener una plaza fija que les permita obtener un salario más o menos digno y luego, con muchas restricciones, portar armas de fuego bajo la supervisión excesiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El asunto es que la Guardia Nacional, creada por López Obrador, ahora por decisión del Congreso de la Unión, será un “apéndice” de la Sedena. Dice la frase coloquial: “Te convertiste en lo que tanto odiabas” y, sí, el tabasqueño, quien como dice una cosa dice otra, sin el cargo, sostenía que lo último que México necesitaba era ser militarizado.

Pero ya confesó: “cambié de opinión”, También es de inteligentes equivocarse, no es cuestionable, pero no debe ser una posición de un hombre de Estado.

Mentir, desde el poder, es un mal mensaje para la ciudadanía. Por ejemplo, eliminó al Estado Mayor Presidencial, pero en cada gira, son militares quienes lo cuidan. Su equipo de “ayudantería” es una farsa. López Obrador solo confía en el Ejército. El “pueblo”, que supuestamente lo cuida, (término que más bien es clasista como lo criticó en la ceremonia del Grito de Independencia), simplemente no existe.

Pueblo proviene del término latino “populus” y tiene que ver con los habitantes de una cierta región, a la entidad de población de menor tamaño que una ciudad y a la clase baja de una sociedad.

Las decisiones de seguridad pública no pueden ser tomadas a partir de ocurrencias. Cierto, los policías de gobierno no están, todavía, totalmente instruidos para enfrentar a la delincuencia, pero los militares tampoco están capacitados para patrullar las calles.

Lo peor que le puede pasar a este país es que a diario leamos y escuchemos noticias de que “militares acribillaron a balazos a delincuentes, pero… había civiles. Una más: soldados y miembros de la Guardia Nacional, mataron a los miembros de una familia porque no quisieron descender de la unidad automotora en la que viajaban, los vieron (sic) sospechosos y no acataron órdenes, así que fueron aniquilados… el asunto es que no eran hampones”. Al tiempo.

EPÍLOGO…

1.-EL QUE EMULA… El alcalde de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, debería dejar atrás el reparto de culpas de administraciones pasadas y mirar hacia adelante. Se ha convertido en una copia simple de lo que, casi a diario, en las mañaneras, dice López Obrador. Su discurso debe ser autocrítico, sobre todo porque no es poca la gente que opina que su trabajo en la comuna es exiguo. Perseguir “fantasmas” solo justifica los escasos resultados de su gobierno.