Tintero | Orden, lo necesario

El recién linchamiento de un supuesto delincuente, que además fue quemado, ubicó a la entidad en la época de las cavernas.

Pero no solo eso, evidenció, una vez más, que el sistema de seguridad de los gobiernos estatal y municipal, es un cero a la izquierda.

Nadie toma decisiones presionados por una Comisión Estatal de Derechos Humanos que sirve de poco.

El problema es que no hay orden. Cada quien hace lo que se le pega la gana. Asesinar a una persona, aunque sea un hampón, no es divertido. Ya basta.

Tampoco comparto la idea del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que es mejor "dar abrazos que balazos". Muero de ganas por verlo dar un abrazo a quienes, con saña, asesinaron a esta persona, ya, por favor, hay que dejar de echarle la culpa a los gobiernos pasados, a la descomposición social y a los "conservadores". "Chole". El poder se ejerce, no se comparte, coincidió conmigo un día Máximo Hernández Cervantes, director de El Sol de Tlaxcala, tras una declaración del fallecido Federico Barbosa Gutiérrez, otrora secretario de Gobierno.

Y así debe ser. Retomando las palabras de López Obrador "al diablo con las reglas". En Panzacola, localidad de Papalotla, cuando la gente, (esa palabra del "pueblo" ya cae mal), insistía en que el lugar fuera municipio, a propósito de la estrategia del entonces gobernador José Antonio Álvarez Lima para evitar problemas en las comunidades que estaban ávidas de apoyos económicos, todo se salió de control.

El comandante de ese lugar apodado la "quesadilla", fuera de sí, mató de un balazo en la frente a un poblador que apoyaba el proceso de municipalización. Nadie sabe dónde ahora está el policía, quizá muerto, pero fue buscado por muchos años por el gobierno.

Solo que la gente estaba agitada. Álvarez Lima se hartó y ordenó al general retirado Ángel Contreras Barraza (+), que pusiera orden.

Estuve ahí y escuché al militar ordenar a un comisario que lo apodaban la "vaca" (+): "Rómpanles la madre y arrástrenlos de las greñas". Y fue así. Tomaron por asalto Panzacola, localidad que fue declarada en "toque de queda".

Pero las cosas han cambiado. El titular del Ejecutivo federal dice que no debe haber violencia, solo abrazos, el problema es que dejó libre al hijo del "chapo" Guzmán porque supuestamente, con su detención, ponía en riesgo a muchas personas. Alentó a los delincuentes. Mal.

A Federico Barbosa Gutiérrez (+) lo escuché gritarle al procurador General de Justicia, Carlos Hernández (+), que detuvieran a los líderes de la Central Urbana Campesina. Arrástrenlos y fue así ante la vista de todos en pleno centro de la ciudad de Tlaxcala. López Obrador tiene la fuerza del Estado en sus manos. Posee las cinco estrellas de militar, que significa Jefe de las Fuerzas Armadas, y por qué, con la popularidad que tiene con la gente, no ejerce el poder para bien.

Quiere emular a José Mujica, entonces presidente de Uruguay, quien decidió no tener escoltas, no usar un avión presidencial y hasta viajar en el transporte público, no poniéndose en riesgo, sino a esa nación, le resultó bien, pero no estuvo a la altura. Tampoco es la conducta de un jefe de Estado

En Tlaxcala, lo que antes era un paso de tránsito de drogas, ya es un lugar de operaciones de quienes negocian con estupefacientes.

El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, dice lo que cree que sabe, pero no sabe nada. Está más interesado en hacer ejercicio para ganar adeptos personales. Lo presume en Facebook.

Lorena Cuéllar Cisneros tiene a un especialista en combatir delitos, Max Hernández Pulido, pero no lo ratificará en el cargo. Error. El problema estatal es obvio, la inseguridad. No tienen por qué existir mantas de que "delincuente, vamos a matarte si te encontramos". Es ridículo. Solo hay que actuar y olvidar los patéticos protocolos impuestos a los policías que solo graban cuando las personas linchan a un hampón.

EPÍLOGO...