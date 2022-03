Tintero | Se perdieron los valores

Antaño, era un honor el respeto a los símbolos patrios, pero la pandemia cambió todo .

Cada lunes, los niños hacían honores a la Bandera, era una obligación de la Secretaría de Educación Pública, para los directores de escuelas.

Covid-19 modificó la historia, a los infantes no les enseñan esos valores, muchos de ellos ni siguiera conocen el Himno Nacional.

La autoridad no quiere reconocer que los alumnos enfrentan graves problemas psicológicos y eso reduce su nivel de aprendizaje.

La educación distancia y es una realidad, no ha funcionado. Las maestras y maestros no saben, en esta modalidad, enseñar y los niños no aprenden. El proceso es precario y de mala calidad.

En el pasado, una gran cantidad de alumnos aprendió, literal, a “reglazos” y en el sistema “Montessori, el método se caracteriza por proveer etapas de un niño.

El sistema cubre todos los periodos educativos desde el nacimiento hasta los 18 años brindando una currícula integrada, pero ahora, en el cuarto año, no saben multiplicar. María Montessori era una médica italiana que trabajó, en materia educativa, con niños pobres de un barrio y con infantes con discapacidades.

El tema es que la educación se volvió burocrática. Quieren enseñar con sistemas que impone la SEP, pero mal hecho.

El sistema debe cambiar con las nuevas tecnologías. La modernidad orilla a mejores alternativas, pero, insisto, los educadores no están capacitados para la nueva realidad.

Los niños y adolescentes viven en el celular. Ya no quieren estudiar, persiste la rebeldía. Están olvidados resultado de la complacencia de los padres de familia, trabajan pensando que sus hijos deben estar ocupados en la computadora, internet o el teléfono celular.

Ya son dos años perdidos y nadie podrá recuperarlos.

Enseñar requiere una recomposición, pero no será como a nivel nacional la SEP lo sugiere. Por ejemplo, ahora la autoridad sigue pensando que los alumnos deben evaluar a los docentes. Es como creer que los patos disparen a las escopetas.

En todos los niveles hay graves problemas de depresión, pero lo más delicado es que varios niños, a nivel nacional, han muerto por el coronavirus y parece que no es importante.

Son vulnerables y apenas empezará la vacunación para ellos. Los dejaron en el último lugar.

La prioridad oficial son los ancianos. Fue mala decisión de la federación, pero una estrategia para apostar al tema electoral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya olvidó el combate del mal, está interesado en pelear con reporteros, a quienes no baja de corruptos.

Perdió el rumbo del país, pero más los temas de la salud y educativo. No debería ser. Al tiempo.

EPÍLOGO

1.- INHUMANOS… Nadie respeta la Ley de protección a los animales. La aprobada por los diputados es un fiasco. Olvidaron poner en orden a las perreras municipales.

2.- DOS AÑOS DE VIRUS… El domingo se cumplieron dos años de que apareció el coronavirus y el mal sigue. Cada vez que la autoridad dice que ya está controlado surgen otras variantes. Qué esperará la humanidad

