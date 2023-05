Tintero | Ser “güey” en la actualidad

Es un tema rudo pero debe ser abordado. Ahora resulta que cualquier persona, principalmente los infantes y adolescentes, sí no emplean el término “güey” no podrían iniciar una conversación

"No mames guey", “Que onda pu..”, es común escuchar entre los alumnos de cualquier nivel educativo ante adultos mayores que se perciben incómodos ante esos comentarios cuando sus reglas no escritas eran hablarse de “usted”.

El tema es que este país esta palabra es usada de diferentes formas y aceptada por la Real Academia de la Lengua Española y el Diccionario de México. Es definida como una persona desconocida, despreciada y también como tonta.

Más allá de disfrutar “megapuentes” y fiestas patronales, los profesores deberían enfocarse a que los alumnos hablen con propiedad, ¿Ese es el futuro de los profesionistas?, en Estados Unidos de América, ninguna persona que tiene estudios de nivel superior se refiere a una persona de forma despectiva.

Nadie ha buscado en México rectificar estos temas en el sector educativo o cuando menos abordarlos en clase, sobre todo porque algunos estudiantes, cuando hablan con sus padres, ya hasta les dicen “qué pasó güey”.

Algunos estudiosos relacionan “wey” a la palabra de origen náhuatl “guey” o “huey,” que significa gran o grande y solía usarse antes de tlatoani (rey), se empleaba solo para referirse a una persona respetada.

En México es donde hay más distorsiones del lenguaje, es cierto, son un reflejo también de la creatividad, pero muchas veces generan enconos y terminan en peleas callejeras.

Explico: una persona pierde el control cuando otra le dice “chinga a tu madre”, el otro responde, pues” chinga a la tuya”. Y bien, ¿A dónde está la ofensa? .

Eso así, para el Wikcionario que tiene reconocimiento oficial significa un insulto que usualmente se emplea en un estado de irritación extrema.

Ese sistema tiene que ver conque en la cultura popular de México se venera a la madre y suele ser el insulto más ofensivo.

En las tergiversaciones al lenguaje, una de las más destacadas, que más desconcierta, pero simpatiza a las personas es decirse “wey”.

El “wey” ha tenido mayor impacto a partir de 1990 sobre todo en programas televisivos. Ahora resulta que los empleados de esas empresas son más populares en la medida en más palabras altisonantes expresan, pero no sólo los cómicos pues los políticos se relacionan así. Inaceptable.

Buey debería ser el término correcto, pero no para agredir verbalmente, el problema es que la gente lo relaciona al animal que en la cultura popular es percibido como pasivo y lento.

El buey es el macho bovino, dedicado al engorde y sacrificio o a tareas de tracción, especialmente faenas agrícolas y el transporte de cargas. Para que uno se transforme en buey se requiere de su castración después

Ahora, “guey,” “we” o “buey”, es una manera de “ofender” o relacionarse entre amigos.

La otra palabra es “pu..” . No debería ni existír en Internet. Hablan de personas que supuestamente merecen desprecio o denigración.

En el pasado, trataban así a quienes son homosexuales y que por una necesidad economía ofrecen una relación sexual a cambio de un apoyo económico. Nadie debe cuestionar ello.

El sistema educativo no está funcionando correctamente. Los docentes no saben cómo enseñar a los educandos sobre estos temas.

No hay educación sexual y eso provoca que muchos infantes sean agredidos en su integridad física porque no saben cómo es la defición clara de lo que es su organismo.

Incluso, hasta de broma, los propios padres de familia lo solapan. En los niños no deberían existir comentarios de “huevitos”, son testículos, no es “pizarrín o pito”, se llama pene, no son “pompas”, se llaman nalgas y otros términos a quienes tienen la profesión de educación, ni siquiera pueden explicar. Al tiempo.