Tintero | Verificación vehicular, la “gran” corrupción

El sistema de verificación vehicular ha sido la “gran corrupción” y mentira para supuestamente eliminar los altos niveles de contaminación. Solo sirve para extorsionar.

Es una concesión de la autoridad. Los dueños fueron favorecidos por el gobierno en turno.

Lo sostengo: A partir de las 12:00 horas, cualquier automóvil sin el “papelito” o sello, puede entrar hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México sin ser sancionados.

Por qué antes sí, porque los policías de vialidad, ahora de la “cuarta transformación”, del partido Movimiento Regeneración Nacional, siguen la misma forma de operar de sus anteriores del Revolucionario Institucional y Acción Nacional, están desayunando, almorzando o comiendo porque ya ganaron, infraccionando, buen dinero. Así es la realidad y esto es México. Qué pena.

El sistema oficial fue activado para apoyar a los empresarios del área automotriz para sus mayores ingresos económico, ya no tiene razón de ser.

Pregunto. Cómo un campesino que, de acuerdo a sus posibilidades económicas, puede tener una unidad automotora y superar un sistema de vigilancia del aire.

¿Cuánto cuesta un catalizador y las multas? No está a la altura de lo que es obtenido en ingresos.

El gobierno de la República presume el tema “primero los pobres”, pero el costo medio de sustituir un catalizador original, en un taller, es de siete mil pesos, aunque en el mercado existen opciones como los universales que son más baratos de adquirir y sirven para modelos y marcas diferentes de automóvil.

La multa por verificación extemporánea en Tlaxcala asciende a $962.2 pesos cuando hayan pasado 30 días de la fecha indicada.

El proceso de la verificación vehicular registra 33 años en la Ciudad de México y solo nació con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos motorizados, sobre todo en áreas urbanas y con altos índices de contaminación atmosférica

En 1989, en el entonces llamado Distrito Federal, detectaron altos índices de contaminación por lo que las autoridades de ese momento decidieron realizar estudios de la calidad del aire que “arrojaron” el gran problema en los vehículos, no en las empresas

Pero lo más patético fue esta determinación: “Para solucionar lo anterior, implementaremos un programa de revisión de automóviles para monitorear sus emisiones contaminantes basado en las especificaciones en vigor del programa ‘Buró de Reparaciones Vehiculares’ (BAR), del condado de Los Ángeles, California, quienes lo pusieron en marcha por la crisis ambiental que sufrieron en 1984. El BAR, es una medía únicamente de hidrocarburos y monóxido de carbono”. Eso lo determinó la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.

Qué pena que lo hicieron basado en Estados Unidos de América. El tema es que ahora Morena sigue la misma forma de corrupción. Al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, ya le gustó e instaló, por sus pantalones, el “Hoy No Circula”, con el pase turístico para los vehículos cuyas placas sean foráneas.

Según él, busca disminuir la emisión de contaminantes, esto a partir del 1 de enero de 2023.

En el Periódico Oficial del Estado fue publicada la nueva disposición el jueves uno de diciembre.

Este señor enloqueció. Cientos de tlaxcaltecas viajan, desayunan, comen y cenan allá. La gran mayoría no cumplirá porque en Tlaxcala no existe esa medida. Ojalá y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no incurra en lo mismo.

Al tiempo.