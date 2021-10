Tlaxcala: pequeña ciudad y grandes necesidades

La Ciudad capital está limitada por toda la eternidad, siempre por cerros que la ubican en una hondonada formada por la naturaleza, y que paulatinamente se ha ido “extendiendo” hasta donde ha sido posible. Fundadas las instituciones de gobierno y religiosas fue desarrollado el caserío de lo que actualmente conocemos como Ciudad siempre pequeña.

Las primeras edificaciones a su fundación fueron hacia el sur de la ciudad y hacia los lados circunvecinos de las edificaciones principales de épocas pasadas, mismas que se ubicaron al sur de la institución de gobierno formando una manzana rectangular y por las orillas de la calle que salía hacia la población de Santa Ana Chiautempan se poblaron con edificios de casas muy separadas, paralela a otra manzana del sur con geometría rectangular estuvo nutrida de edificaciones desde el centro de la ciudad hasta el tope con el cerro adyacente y así poco a poco todavía en 1930 se empezaban a construir las casas del oriente de la ciudad a espaldas de la parroquia de San José hasta llegar a las orillas del Río Zahuapan.

Las casas en esa época estaban conformadas con materiales como piedra, adobe, tepetate, unidos por medio de lodo o de cal mezclada con arena y la techumbre era de teja de barro fundido, poco a poco de acuerdo con los materiales del mercado se fueron agregando el cemento y la varilla y así como ir substituyendo tanto los zaguanes, puertas y ventanas reemplazadas por acero electrosoldado.

El centro cultural del Estado se ubicó en la capital del mismo, y su desarrollo se debió a la fundación donde se enseñaba a leer y a escribir desde el año de 1900 que se tenga memoria, un ejemplo a citar fue la Institución de la Escuela Primaria Superior por una maestra originaria del Estado de Chihuahua quien solicitó ante el gobernador Prospero Cahuantzi la autorización para la creación de dicha institución educativa consistente en elevar la educación primaria a 6 grados de 3 primarios que existían. Contando con la anuencia del Gobernador del Estado, Cahuantzi, se fundó dicha Institución en lo que es actualmente la “Educación y Patria” a donde se impartió desde entonces el llamado cuarto, quinto y sexto grado exclusivamente para niñas.

Como agregado se anota que dicho gobernador del Estado enemigo de la Revolución levantada contra el régimen de Porfirio Díaz, al triunfo de ella Francisco Villa y sus tropas capturaron al ex gobernador Cahuantzi enviándolo a la cárcel de Chihuahua donde murió como fiel gobernante Porfirista. Se referencia lo anterior porque la Educación que se impartía en la Ciudad de Tlaxcala no era otorgada en los pueblos circunvecinos de la pequeña capital tlaxcalteca si no que enviaban a sus hijos para recibir la educación primaria por ello, algunos padres de familia buscaban asilo para sus hijos con los habitantes existentes en esa época, poco a poco con el transcurrir de los años algunos propietarios de terrenos de los alrededores empezaron la edificación de casas en la ciudad, el impulso de la educación coadyuvó a la ampliación citadina de la pequeña urbe hasta donde el valle lo permitió iniciando la ampliación citadina a partir de 1935 con la presencia Institucional de la Revolución Mexicana.

Toda ciudad que se extiende también expande sus necesidades entre ellas la funcionalidad institucional del servicio público como fueron el servicio del agua, energía, de los caminos y carreteras así como los drenajes para desaguar a la ciudad cuando se inundaba y también desalojar las aguas del drenaje citadino, a su crecimiento crecieron también las demandas de la ciudadanía, por ejemplo no existía servicio de transporte público citadino, así como campos de recreación y áreas donde se alojaran parques y jardines con el propósito de embellecer el rostro de la reducida ciudad.

Lista que a la fecha sigue creciendo, actualmente se nota la gran necesidad de ubicar a los ambulantes que comercializan con la elaboración de productos artesanales y se hace necesaria su reubicación sin que esta petición sea la nulificación del comercio de la mano que elabora los materiales que son ejemplo de nacionalidad. Está en manos de las autoridades dicha reubicación donde continúe la venta de artesanías sin invadir áreas destinadas oficialmente para otros servicios y que a su vez los comerciantes se beneficien al ser visitados por quienes adquieren sus valiosos productos.