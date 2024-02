Todo mundo habla de inteligencia artificial

MARÍA LUISA JIMÉNEZ PAOLETTI





La inteligencia artificial ha venido a revolucionar el mundo, hoy tenemos al alcance pequeños “robots” que en estricto sentido tienen como finalidad hacernos la vida más fácil; ahí se encuentra Alexa, que con un “Alexa prende la luz” se ilumina tu casa; o nuestro smartphone, capaz de reaccionar con nuestra mirada o nuestra voz; las lavadoras, refrigeradores o cafeteras que pueden ser activadas desde nuestros dispositivos y, en sí, todos esos artefactos que sin darnos cuenta han inundado nuestro entorno, funcionan con inteligencia artificial.

¿Pero estamos preparados para ello? Estoy segura de que la mayoría de nosotros sabe usar su celular, pero se han puesto a pensar en todos los datos personales que guardan en él, con quién los comparten, dónde se guardan o quién tiene acceso a ellos.

Más aún ¿Somos realmente responsables del cuidado y resguardo de nuestra información más íntima? Hagamos un pequeño ejercicio y veamos si tú eres de los que deja su número de celular cada vez que pides mesa en algún restaurante:

Seguro te ha pasado que llegas al restaurante y te hacen las típicas preguntas: a nombre de quién registro su mesa, cuántas personas serán y si son alérgicos a algún alimento; hasta ahí yo diría que va todo bien, son preguntas obvias para el servicio que vas a recibir, hasta que el cuestionario termina con un “me proporciona su número de celular”…

La mayoría de las personas contesta de manera automática, y sin darse cuenta están proporcionando datos de carácter personal que no son necesarios para el servicio, por lo menos no para comer en ese momento; sin embargo, el hostess siempre manifiesta que es para mejorar tu experiencia, ¡aún no sé cómo! Así que me puse a revisar su aviso de privacidad, el cual establece que mediante vía telefónica te podrán enviar noticias gastronómicas, publicidad, así como encuestas de satisfacción; pero además señala que tus datos son compartidos con encuestadoras, otros restaurantes y tiendas relacionadas con el grupo al cual pertenece el restaurante.

Esto se pone más interesante cuando indica que sus páginas de internet utilizan cookies y/o elementos similares para obtener información como tu tipo de navegador y sistema operativo, los vínculos que sigues, tu dirección de IP, así como los sitios que visites antes de entrar al vínculo electrónico del restaurante, detectando información destacada.

Lo anterior, solo al proporcionar tu número de celular, ¿ya te imaginaste lo que puede hacer la inteligencia artificial con todos tus datos?

Otra cosa importante que debes saber es que cada vez que un establecimiento te pide datos personales debe mostrarte su aviso de privacidad para que tú sepas qué datos recolecta sobre tu persona, dónde los resguardará, qué hará con ellos, con quién los compartirá; así como la forma en la que tú podrás solicitar la cancelación del uso de tus datos.

En caso de que el establecimiento no cuente con un aviso de privacidad o su aviso no cuente con las características mínimas indispensables sobre el uso que les dará a tus datos o, en su caso, haga mal uso de los mismos, puedes presentar una queja ante el INAI por medio de TEL INAI al 800 835 43 24, donde podrán apoyarte; si lo prefieres, también puedes presentar tu queja de manera física o por correo electrónico atencion@inai.org.mx.





Recuerda que la protección de tus datos y la inteligencia artificial está en tus manos.





Colaboradora de Integridad Ciudadana, Doctorante en Anticorrupción y Sistema de justicia, especialista en datos personales por la Agencia Española de Protección de Datos.





X: @LuisaPaoletti2 @Integridad_AC