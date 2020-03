Un “escribidor” en tiempos de pánico

Y sucedió lo inesperado. El planeta está apanicado. Los chinos dicen que les fue sembrada la bacteria para frenar su liderazgo mundial. Se afirma que su origen está en el comercio de animales salvajes para la dieta humana. Nos olvidamos de que las bacterias siempre mutan. Lo preocupante en este momento es que ahí está y llegó para quedarse. La influenza española de 1918 causó millones de muertos, dio un giro planetario y desapareció dejando un tsunami de dolor en todas partes.

Hasta hace cuatro meses no sabíamos de este fantasma microscópico y menos sospechábamos que llegaría a ser una pandemia de alcances planetarios. Por de pronto China, Italia, España entre otros están en la parálisis. Las fronteras cerradas, los vuelos suspendidos, hay toque de queda y a México ya nos alcanzó en un cincuenta por ciento. Las escuelas se detuvieron. El comercio espera lo peor. Los poderes públicos están frenados y en alerta.

Todos especulamos como protegernos o evitar la propagación. Lo real es que estamos frente a algo desconocido que amaga al género humano, que nos recuerda lo frágiles de somos, a pesar de lo mucho que nos creemos y de las riquezas que acumulamos o de las pobrezas que nos sobran. En esta hora un bicho imperceptible amenaza con extinguirnos. ¿Qué espera la ONU para convocar a los líderes del mundo a tomar acuerdos radicales y definitivos que lleven al encuentro acelerado de la vacuna, de sus curas y protocolos? Los chinos afirman que encontraron la vacuna. En tanto se han valido del interferón 2B, producto de los esfuerzos científicos microbiólogos cubanos y he ahí la solución de un porcentaje importante de enfermos. En España ensayan con diversos medicamentos. El despiadado bloqueo del poderoso del norte para con Cuba, obstaculiza que aquellas investigaciones de avanzada de la nación caribeña se difundan y amparen al mundo.

Para colmo ya aparecieron los deshumanizados mercachifles de la medicina que cotizan hasta en quince mil pesos un diagnóstico del mal, cuando su costo no rebasa mil ochocientos. Los carteles se están enriqueciendo falsificando documentos. Los laboratorios mundiales están al acecho para seguir acrecentando fortunas. Los ricos podrán pagar, los pobres nunca. Las autoridades sanitarias hacen mutis. Los inspectores fingen no ver ni oír y aquellos engordan sus chequeras sin piedad por el prójimo. Como siempre, los desvalidos están expuestos frente a los poderosos y dueños del saber. El peor flagelo del hombre, es el hombre mismo.

¿Qué tan grave es esta crisis? Pocos pronósticos podemos hacer. Llegó inesperado, no hay especialistas ni medicamentos. Ahora los bacteriólogos toman la batuta del país por encima del poder político. China parece haber controlado la primera cresta de la ola, pero no quiero imaginar lo que ocurrirá en las naciones caribeñas azotadas por la insalubridad, el hambre y el desempleo, cuando los alcance esta calamidad.

¿Dónde parará todo esto? Yo conjeturo que hasta donde los líderes mundiales quieran, mientras no tomen medidas que protejan a la raza humana y sigan con sus egoísmos y discordias que nos está exponiendo a todos. En este momento de reflexión yo me pregunto si los teotihuacanos, toltecas o mayas no debieron abandonar aquellos hermosos monumentos templos y palacios que hoy desbordan la imaginación a causa de la aparición de azotes como este virus letal.

Ahora, el capitalismo esta horrorizado. Bajó el precio del petróleo. Las bolsas de valores se están desplomando. Se perderán veinticinco millones de empleos. Las autoridades sanitarias están en pánico y todos nos preguntamos si esta no es la debacle del capitalismo mundial y el parto de una nueva forma de organización política, porque el comercio planetario se está interrumpiendo y todo parece indicar que antes que las luchas por la libertad y la justicia, habremos de vencer en contra de la salud y en favor de la sobrevivencia.

Una sabandija microscópica está aterrorizando a la humanidad. Se llama coronavirus y hasta hace cuatro meses no sabíamos de su existencia.