Deshojando el Cempasúchil | Un mundo debilitado económica, intelectual y emocionalmente

Hay varios temas muy graves en el mundo y que van a cambiar la geografía del planeta, estamos hablando de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que está afectando no sólo a los palestinos, sino a turistas y está involucrando a varios países, defendiendo a unos o a otro; además de esa terrible situación, donde se han privilegiado las filias y las fobias, podríamos estar cercanos a enfrentar una tercera guerra mundial, en un mundo debilitado económica, intelectual y emocionalmente… además de todo lo anterior, nos enfrentamos a un incremento en la utilización de la inteligencia artificial, lo que amenaza con provocar –y ya ha iniciado- un brutal desempleo y… la tercera más grave es el cambio climático, la sequía, lluvias extremas, temblores frecuentes, tormentas, ciclones y demás cambios que afectan la producción de alimentos, las vidas humanas, de animales, la agricultura, en fin, dicen que mientras los codiciosos quieran seguir enriqueciéndose, los demás sólo estaremos viendo y sufriendo las consecuencias de grandes empresarios y países que explotan productos tóxicos para el planeta, y utilizan las necesidades de muchos para seguir haciendo uso de carbón, gasolina, combustóleo y otras actividades que desde la etapa de la industrialización se han venido utilizando, por ejemplo, no entendemos por qué en México seguimos autorizando autos “chocolates” –grandes contaminadores del medio ambiente-, utilizamos combustóleo y carbón para producir electricidad, en fin, creo que es responsabilidad tanto de millonarios, empresarios y especialmente de los gobiernos de los países, el que se esté afectando diariamente al planeta, lo que produce que suframos calores terribles, fríos intensos, sequías brutales, inundaciones que dejan sin hogar o sin enseres a miles de personas, hasta los terremotos y otros fenómenos meteorológicos se han incrementado, lo cual ha provocado por una parte la muerte de miles de personas, y por supuesto las masivas migraciones en todos los continentes. Pero…¿Quién es el verdadero responsable?... ¡Nosotros! que no exigimos, que no obligamos a nuestros gobernantes a utilizar energías limpias; nosotros, avariciosos que por una cantidad raquítica que no alcanza ni para las medicinas, hemos vendido no sólo nuestro voto, sino la voluntad y la conciencia; tenemos que despertar, voltear a nuestro rededor y entender que nuestros hijos se mueren de frío, calor o de hambre, porque vivimos en una casa con techos de lámina o cartón, y en la ignorancia, porque un pueblo poco instruido es más fácil de dominar, necesitamos exigir a quienes les dimos nuestro voto que se dejen de grillas y politiquerías y que se pongan a trabajar en bien del país, y que dejen de robar, si no son ellos, sus hijos, hermanos y amigos nos están saqueando de manera brutal, lo bueno es ¡que no somos iguales!... O… ¿ustedes qué opinan?





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

La amenaza de AMLO con quitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 25 mil millones de pesos -la misma cantidad que se robaron en Segalmex- en la historia, los dictadores destruyen las tres patas del poder, que son: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en este gobierno al Legislativo lo tienen comprado, y como tienen mayoría, la borregada aprueba leyes “sin cambiarles una sola coma” y sin leerlas siquiera, por supuesto, ahora AMLO va por el Poder Judicial, no debemos permitir que se ataque así a la autonomía del Poder Judicial, “porque ganan más que el presidente”, perdónenme, pero en ese caso hasta un albañil gana más que lo que dice que gana, ya que él vive en un palacio que necesita millones de pesos para su mantenimiento, él y sus decenas de ayudantes –incluyendo médico de planta y enfermeras- así como su seguridad cobran y comen, el que se traslade en aviones del Ejército no quiere decir que no gastemos, en fin, su ropa de lujo, calzado de marca, relojes carísimos, etc., ¿están contemplados en su salario? Porque entonces no gana menos que los ministros, jueces y empleados del Tribunal Superior de Justicia… en otros temas –aunque relacionados-, ¿Quién paga los miles de boots?, me mandaron imágenes de esos sistemas millonarios, y hagan de cuenta que son una especie de “call center” con cientos de escritorios y con miles de celulares, saturando cuentas, les apuesto que muchos de ellos eran insultos para los comunicadores…. en fin. El INE llamó a Claudia a dejar de hacer campañas abiertas con miles de asistentes y a hacer recorridos en lugares cerrados con miembros de morena solamente, Mario Delgado aceptó… por su lado, a Xóchitl le pidieron que bajara un spot donde hablaba claramente de que quiere ser presidente de México…. y en este momento se cuentan por cientos las renuncias, y por miles los aspirantes a las candidaturas, desde presidentes de comunidad, municipales, diputados locales y federales, senadores, gobernadores de nueve estados, etc.





TLAXCALITA LA BELLA

Ya concluyó el mundial de Voleibol, vinieron representantes de varios países e hicieron un buen papel, sin embargo… al parecer no vinieron tantos turistas como pensábamos, y los artesanos no vendieron tanto como esperaban, los hoteles y restaurantes se vieron muy solicitados, en general todo salió bien, aunque… a veces no se veían los lugares llenos, yo creo que aquí en el estado deben promocionarse ese y otros deportes, para que haya más interés de parte de la gente, porque hubo encuentros fantásticos… cambiando de tema, el clima nos está castigando con un frío del… polo norte, tenemos que cuidar a niños y ancianos para que no se nos enfermen… por otra parte, la inseguridad sigue rampante, ahora hasta han puesto varias mantas amenazadoras, supuestamente por el crimen organizado, -que no existe en el estado tenemos que trabajar en serio por la seguridad, lo que evitará varias intenciones de linchamiento, y que de verdad, volvamos a ser el estado más seguro del país…





