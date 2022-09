Pensar que un golpe educa a un infante es igual a creer que una mujer debe ser golpeada para que aprenda “disciplina”, deseos y exigencias de su pareja. Aun así, de acuerdo con el estudio de UNICEF de 2019, Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, casi 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres (¡ojo!,el doble de mujeres que de hombres) sin importar el ámbito de residencia, reportaron pegarle o haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación; asimismo, 2 de cada 10 mujeres reportaron que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en las mismas circunstancias; es decir estando enojados y desesperados, luego la motivación para maltratar no es educar sino aliviar la frustración de los adultos.

En esta Kafkiana patria nuestra, buenos padres y madres creen con sinceridad que una nalgada a tiempo o el uso de un cinturonazo, chanclazo, regaño humillante o castigo de “te doy o te quito”, forma el carácter. Nada mas alejado de la verdad. Los castigos siembran miedo, el niño o niña reacciona por temor, no porque entienda que está haciendo algo incorrecto. Aunado al terror en sus ojitos, se destruye su autoestima y se instalan en su alma resentimientos que, como todo lo que no se cura, se pudre, hace daño a quien lo siente y, lo peor, a su corta edad aprenden que las discusiones o disensos se resuelven a través de la violencia expuesta ésta como control, castigo o chantaje emocional, entre otras linduras.

Así pues, y habiendo normalizado el castigo como instrumento de formación (hasta presumimos que nosotros así crecimos y “mira qué bien nos va”), no debería sorprendernos que -otra vez citando a UNICEF- México sea el segundo país en el mundo donde se comete el mayor número de agravios en contra de menores de edad y el cuarto de 193 estudiados con mayor tasa de criminalidad general, según Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. De hecho, de las 10 ciudades mas violentas del mundo, 7 se ubican en nuestro país. La violencia es una espiral, crece siempre; quien rompe un límite y se sale con la suya, rompe el siguiente y el siguiente hasta dejar de sentir remordimiento, culpa o siquiera dar un segundo pensamiento al daño que su actuar causa. Ser violento se aprende y, desafortunadamente, se aprende en la infancia y se muestra el resto de la vida.

La Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Mexicana y las recientes reformas de 2021 a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reafirman que toda forma de violencia contra menores es injustificable, por lo que queda prohibido el castigo corporal y humillante. Aunado a ello, la cámara de diputados recién aprobó la inclusión en la misma Ley, del concepto de “Crianza Positiva” que se entiende como:

“Conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, sin recurrir a castigos físicos ni a tratos crueles y humillantes, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos”.

La normatividad sobre la prohibición del uso de métodos disciplinarios violentos no asegura que no se presenten, pero contribuye a legitimar que son inadecuados y da pauta a la sociedad para cambiar nuestras arraigadas y muy incorrectas creencias.

Tampoco se pretende que niñas y niños crezcan silvestres; los límites, reglas del hogar, disciplina de estructura de tiempo, comida, descanso y obligaciones es vital para su desarrollo sano y pleno, pero siempre en un contexto de cariño, respeto, dignidad y acompañamiento. El tiempo es tiempo siempre; hay que estar ahí para ellas y ellos, jugar y entender que su cerebro no está maduro aún, que no tiene capacidad biológica para tomar decisiones racionales o controlar emociones como un adulto. La aspiración debe siempre ser a ser autoridad amada, no autoridad temida.

Somos espejos de las y los niños. Ellos hacen como nos ven hacer, no como les decimos que hagan. ¿Queremos respeto? Respetemos; ¿comprensión? Comprendamos; ¿cumplimiento de tareas y obligaciones? Cumplamos; ¿Qué coman bien? Primero nosotros. Espejo. Eso somos. Eduquemos en libertad entendiendo que son menores de edad, no esclavos ni objetos de nuestra propiedad. No; que quede clarísimo: no existe ni ha existido nunca tal cosa, como una nalgada a tiempo.