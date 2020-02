Una sociedad más informada previene enfermedades

Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez

Recientemente se han ventilado cuestionamientos en torno a la entrada en vigor del etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas. Algunos actores del sector empresarial en México advierten amparos contra esta medida, y hasta problemas comerciales con Estados Unidos en el marco del T-MEC.

Por esa razón, resulta importante compartir con ustedes las razones que impulsaron las reformas y adiciones a la Ley General de Salud aprobadas por el Congreso de la Unión, en octubre del año pasado.

Como es sabido, el sobrepeso y la obesidad son dos de los principales factores de riesgo relacionados con la aparición de diabetes en las personas, y la alimentación juega un papel fundamental en cada uno de ellos.

Hay organismos internacionales que ubican a México en primer lugar mundial en obesidad infantil y en segundo en obesidad en adultos, incluso, como el quinto en prevalencia de diabetes.

Esta situación fue la que generó que, en 2016, se emitiera en nuestro país una alerta epidemiológica por el incremento en los casos de sobrepeso, obesidad y diabetes entre la población.

Fue una medida emergente para intensificar las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y control de estos padecimientos.

Ahora, en la Cámara de Diputados federal y en el Senado de la República abordamos con seriedad esta situación, y respaldamos modificaciones legislativas para proteger el derecho a la alimentación y de información de los consumidores, estableciendo que las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas incluyan información nutrimental de fácil comprensión, que deberá ser veraz, directa, sencilla y visible, para que los consumidores de estos productos puedan advertir cuando excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y demás nutrimentos críticos.

Y para que no haya confusiones, el etiquetado frontal de advertencia deberá hacerse en forma separada e independiente a la declaración de ingredientes de los alimentos. De esta manera, la Secretaria de Salud federal podrá ordenar la inclusión de leyendas o pictogramas en dichos productos cuando considere necesario indicar que exceden los límites máximos de los mencionados contenidos.

Estimados tlaxcaltecas: es necesario hacer frente a la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes que se registra en el país, y por eso los legisladores federales decidimos impulsar reformas que permitan a la población estar mejor informada sobre los alimentos que consumen, particularmente aquellos que contienen nutrimentos que pueden ser un factor de riesgo para su salud.

Esta decisión no tiene como objetivo afectar intereses de ningún sector en particular, sino asegurar una condición que permita a las personas decidir sobre el consumo de alimentos y bebidas de una forma más informada para que proteja su salud.

Es importante hacer conciencia sobre nuestra alimentación, y permitirles a las familias mexicanas conocer de una manera más clara los nutrimentos que contienen los productos que consumen es un paso importante en el proceso de prevención de enfermedades que promueven las autoridades del sector salud en todos los niveles.

Entendemos que no basta con hacer más comprensible la información del etiquetado de los alimentos y bebidas preenvasados para enfrentar el desafío de las enfermedades crónicas no transmisibles, y por eso esta reforma en materia de salud no se limita solamente al etiquetado de alimentos, sino que va más allá al promover el consumo de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población, y para reducir la malnutrición.

Esperamos que, en los estados y los municipios, en las escuelas y en los centros de trabajo, en todos los ámbitos, se pongan en práctica medidas para promover una mejor salud alimentaria y más actividad física, con la participación de una sociedad más informada. La prevención es la mejor alternativa, y es compromiso del proyecto de la Cuarta Transformación.

Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.