Una transformación que no conecta

IVÁN ARRAZOLA*

La instrucción del presidente a los aspirantes fue que salieran a difundir los logros de la Cuarta Transformación, acto seguido los aspirantes de Morena han iniciado de forma temprana sus precampañas sin que sus discursos generen entusiasmo. Es muy distinto tener a un enemigo en común al que se puede salir a descalificar todos los días sin otorgarle derecho de réplica, como lo hace el presidente en las mañaneras con el conservadurismo, el PRIAN o los medios adversos a Morena, que tratar de hablar sobre los avances que ha tenido el país, es como verse al espejo y no encontrar nada.

Los discursos y las giras apenas parecen tener algún significado, en medio de los acarreos, el pago a los asistentes para acudir a los eventos y discursos que parecen hablar de una realidad que solo está en la mente de los aspirantes y del presidente.

Marcelo Ebrard, el que se supone está desafiando el poder presidencial y el que no es el favorito para ganar la contienda, pretende construir un discurso independiente y demostrar a toda la maquinaria electoral de Morena que es más popular que cualquiera de las otras corcholatas. Pues bien, la semana pasada el aspirante incómodo propuso la creación de una nueva secretaria, la Secretaria de la Cuarta Transformación, que estaría a cargo del hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, y se encargaría de supervisar los programas sociales y las obras prioritarias como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Dijo el excanciller que esta nominación tiene como objetivo dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

Además, en sus giras de trabajo Ebrard ha sido acompañado por Pio López Obrador, el hermano del presidente que fue captado recibiendo altos montos de dinero en efectivo para campañas políticas. Esa cercanía del candidato que se percibe como el más moderado de los cuatro aspirantes por Morena, parece no ayudarle ya que no es capaz de distinguirse del resto de los candidatos que prometen hasta el cansancio que habrá continuidad.

Por otro lado, a Claudia Sheinbaum tampoco parece irle mejor que a Ebrard, su discurso basado en el papel de las mujeres no parece tener la suficiente fuerza, dice la exjefa de gobierno: “Es la Cuarta Transformación y también tiene rostro de mujer, es tiempo de las mujeres, es tiempo de la igualdad; nuestro movimiento también lucha por la igualdad”.

Sin embargo, la concepción de Sheinbaum sobre el papel de las mujeres no genera confianza, ha apoyado a López Obrador aun y cuando el presidente no apoya la agenda de las mujeres. Dice Claudia Sheinbaum que López Obrador es feminista porque ha declarado que la Cuarta Transformación es “feminista” y porque se ha rodeado de mujeres, pero qué pasa con los derechos de las mujeres, qué pasa con la violencia que se ejerce contra ellas, qué hay del poco apoyo a las madres buscadoras a las que López Obrador les ha cerrado la puerta de Palacio Nacional para cuidar la investidura presidencial, ante esas interrogantes Sheinbaum parece no tener una respuesta.

Adán Augusto López es el que menos logros tiene que presumir debido a su escasa trayectoria a nivel nacional, lo único que puede presumir en los miles de espectaculares que hay colocados por todo el país sin saber con qué recursos se están pagando, es la cercanía con el presidente López Obrador. Hace unos días un periódico de circulación nacional publicó que a cada persona que asistió a su mitin en Guadalajara le dieron 200 pesos, el exsecretario del interior primero dijo desconocer la información y después acusó una campaña de desprestigio por parte de medios, nada diferente al mismo modelo que utiliza el presidente de la República, que antes de aceptar un error o un acto de corrupción prefiere cargar contra los medios que siempre buscan desestabilizar a su gobierno.

Los aspirantes parecen naufragar ante la falta de ideas, la falta de creatividad, el apoyo del Estado parece ser insuficiente para generar en la ciudadanía entusiasmo por las visitas y los discursos de los perfiles supuestamente más adelantados. El proceso de precampaña adelantado en Morena ha puesto en evidencia la falta de ideas, la dependencia que los aspirantes tienen del poder presidencial, ya que los aspirantes parecen no tener luz propia para brillar, pero también parecen exhibir las contradicciones, la falta de carisma y las mentiras de los aspirantes. Pero tal vez lo más preocupante para el partido en el poder es que la ciudadanía duda sobre las supuestas bondades que se han alcanzado con 4T, o que en realidad se está muy lejos de haber cumplido lo que se prometió, eso es lo que explicaría la falta de conexión con la ciudadanía.





*Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana





@ivarrcor