UnDíaSinNosotras, el reclamo justo de las mujeres

Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez. Hace unos días, el Senado de la República expresó su más enérgica condena por la violencia contra mujeres y niñas que se ha desatado en el país.

Feminicidios como el de Ingrid Escamilla, o el de la pequeña Fátima Cecilia, han conmocionado a la sociedad mexicana, no únicamente por su grado de barbarie, sino por todas aquellas condiciones que están permitiendo que sucedan estos casos.

El escenario es preocupante.

Como mexicanos, queremos que no haya más crímenes contra las mujeres, y que se acabe con la impunidad. Pero para ello es preciso asumir responsabilidades. Necesitamos coordinar estrategias más eficaces contra la violencia de género.

En la actual legislatura federal, hemos impulsado normas para proteger a las mujeres y garantizar su seguridad, su libertad y sus derechos. Y como representantes de la nación, seguiremos trabajando en ese sentido para contribuir a la construcción de un país más justo y en paz.

Sin embargo, los feminicidios nos convocan como sociedad a estar unirnos en torno al interés fundamental de asegurar que mujeres y niñas gocen del pleno respeto a sus garantías, y que ello se traduzca en una vida sin violencia.

Por ello, desde este espacio, expresamos nuestro respeto y respaldo a la convocatoria #UnDíaSinNosotras del colectivo de mujeres “Brujas del Mar”, que propone un paro nacional el próximo 9 de marzo.

La invitación a que las mujeres no asistan al trabajo, a los comercios, y no hagan labores domésticas, y a que las niñas no acudan a las escuelas y no salgan a la calle, es una expresión de solidaridad colectiva que está ganando impulso, precisamente, porque sin distinción de partidos y colores, queremos que las mujeres y las niñas vivan seguras y libres, en su casa, en su escuela, en su barrio, en su comunidad, y en todo el país.

De acuerdo con el INEGI, las mujeres representan el 51.3% del total de la población en México, de ahí la justa demanda de diseñar e implementar políticas públicas que frenen la violencia de género.

Estimados tlaxcaltecas: es incuestionable el peso que las mujeres tienen en nuestra sociedad. Su clamor de seguridad y justicia sigue escalando en fuerza y sumando adhesiones, lo que nos compromete como senadores a mejorar la legislación para responder a su reclamo.

Es momento de que el conjunto de actores sociales y de instituciones reflexionemos en torno a nuestros papeles y funciones, para repensarlos y asumirlos con sensibilidad y auténtica perspectiva de género.

Resulta valioso que, tanto en el sector público como el privado, se hayan anunciado facilidades para que las mujeres participen libremente en #UnDíaSinNosotras, fecha que, sin duda, marcará un precedente en torno a la lucha en favor de los derechos de la mujer en México, tal y como sucedió en Islandia, Polonia y Argentina, donde movimientos de esta dimensión trajeron consigo conquistas en su favor.

Para este 2020, el tema del Día Internacional de la Mujer, que celebraremos el 8 de marzo, será: “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, para promover la igualdad de género en todo el mundo.

Pero el 9 de marzo, tendremos en nuestro país un “Día sin mujeres”, y con ello, la oportunidad de reflexionar sobre el trato que deben merecer, por justicia y derecho, en todos los espacios.

Sin ellas, que constituyen lo más valioso de la nación, no puede haber Cuarta Transformación en México.

Su cuidado, formación y desarrollo es una tarea que nos involucra a todos.

Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.