¡Está asomando su rostro deshuesado y terroso!... Es la violencia social que aparece en la escena. En Chiapas, el crimen organizado se disputa el territorio; en Zacualtipán, por el asesinato de un adulto mayor, brotó la ira popular, incineraron patrullas y la casa del munícipe; hace unos días en Guerrero, asesinaron a un aliado de Ebrard y en Chiapas los motonetos de San Cristóbal de las Casas, desataron el caos con pedradas y palos, crisparon el ambiente y sembraron la intranquilidad y desasosiego. Pareciera ser, la violencia social, lenguaje de las inconformidades que subsidiado o no, cuando su motivo es político, recorre calles y se aposenta entre la gente.

Siempre ha ocurrido en las democracias occidentales, hasta secretamente en Rusia, China y el Vaticano, cuando se trata de definir quien se sentará en la silla de San Pedro. En México la batalla electoral madrugó, tal vez un año. Quienes ahora recorren el país buscando simpatías, que los lleve a “ser”, en la medida que los miran “patas para gallo”, se desata entorno de ellos la inquina, el odio, el fuego amigo o enemigo y se busca con violencia frenar su paso.

No está en juego ni siquiera un partido o un candidato, sino dos proyectos distintos de nación, para definir en las urnas quién gobernará los próximos seis años. Se trata de un electorado de treinta millones de votantes contra los poderes económicos dueños del México del dinero. El sistema anterior no está muerto; el de los Peña, los Calderón, etc, asecha desde las sombras.

En el estado de México solo en apariencia se derrotó a un poderoso grupo. Pero la otra parte, la del Neoliberalismo, el de los banqueros, del FOBAPROA; los dueños del capital externo, las minas, los créditos internacionales invertidos, los de las autopistas, cárceles, hospitales privatizados, los que surtían miles de millones de medicamentos y equipos. Que ahora sienten que el país les escapa de las manos como Oxxo y Coca Cola que diario diseminan su chatarra por todo el país.

Esos son los intereses económicos que antes predominaban y que ambicionan seguir tomando decisiones; los que han criticado cada paso a lo largo del sexenio.

México es rico en petróleo, minas, playas, bosques, productos agroindustriales, turismo. Con más de cien millones de consumidores, mano de obra barata que gastan tarjetas de crédito y viven en la “mexicana alegría”. Por eso los externos se han adueñado de todo lo que es dinero y riqueza y miran con angustia que la “ubre” inagotable generosa que es la nación se les va de las manos.

Cuando menos seis años no han podido hacer a gusto de las suyas. Por ello, miran necesario que esto no continue. El banco mundial tan afligido está, que hasta decidió que uno de los “de Casa” viniera a presidir, a dirigir, a programar las acciones de oposición. Quien quiera que sea postulado apoyado y subsidiado por la oposición, si desea la determinación de ese apoyo con sus miles de millones, deberá seguir sus lineamientos. Es muy grande la inversión que significa México. Cargamos una deuda externa que no quieren que se pague de golpe, solo que se cubran los jugosísimos intereses.

Hasta Peña Nieto, ellos determinaron nuestro destino, a través de sus “gerentes” como Vicente Fox, que no significó inteligencia ni patriotismo, pero si sumisión y obediencia. Los opositores no quieren seis años más en que Larrea no obtenga más concesiones ni Calica deje de extraer piedra caliza de Quintana Roo, o se fomente la educación desde libros gratuitos que abren los ojos del estudiante frente al pasado; ni más complejos habitacionales de los carteles urbanos o la irracional explotación de la riqueza forestal o peor aún, se llegue a reformar al gran aliado que es el brazo judicial del estado.

Nada de eso se puede permitir, por eso ahora que se aproximan elecciones por la presidencia hay que calentar el ambiente con violencia hay que valerse de un desfiguro espanta pájaros cabeza vacía como es la Gálvez.

Quemado ese cartucho, ya vendrá la verdadera candidatura, para apostar en ella todo el dinero del mundo, porque “París bien vale una misa”. Por todo lo que está en juego, desde los centros financieros mundiales aparece frente a nosotros como dirigido por X Gonzáles y si los asesores aconsejan brotes de violencia para amedrentar, preocupar y enseñar quien manda, pues hay que hacerlo.

Solo que de ese ingrediente no queremos, pero no se sabe que tanto aparecerá en la escena. Esperamos que no, ya de por sí con las rivalidades del narco, el crimen, y sus mensajes por el “cobro del piso” tenemos suficiente.