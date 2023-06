Violencia en Tlaxcala

A prácticamente un mes de haber sido inaugurado el Centro de Control y Comando anunciado con bombo y platillo por el Gobierno del Estado las cosas no van bien, pues la violencia y constantes denuncias de tlaxcaltecas respecto de actos delictivos en prácticamente todo el territorio siguen en ascenso.

Previo al inicio de este gobierno se tenían focalizados lugares específicos donde operaba la delincuencia, hoy pareciera que la mancha delictiva se ha extendido a prácticamente todo el territorio, recrudeciendo la violencia y generando miedo entre la población.

Se está convirtiendo en costumbre enterarnos a través de los medios de comunicación sobre hallazgos de personas embolsadas, maniatadas y asesinadas con señales claras de violencia, mientras que la autoridad se limita a decir que son delitos que ocurren en otros estados y Tlaxcala sólo es el lugar donde la delincuencia arroja a los cuerpos.

Contrario a lo que cree la autoridad, intentar guardar el polvo debajo de la alfombra no servirá de nada, pues todo indica que no visibilizar el problema conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, la de no generar mayor compromiso y atención a este asunto que cada día crece más.

Reitero mi llamado al Gobierno de Estado, para que en conjunto colaboremos para recuperar la paz y la tranquilidad que hemos perdido en el que fue algún día el estado más seguro del país.

Campañas anticipadas sin freno

De nada han valido los constantes llamados de la autoridad electoral a las llamadas corcholatas de la Cuarta Transformación, quienes están en franca y abierta campaña rumbo a la elección de 2024.

Mucho me han preguntado si la alianza opositora no va tarde frente al embate publicitario y político que los tres actores más visibles de la Cuarta Transformación están realizando en todo el país, mi respuesta siempre contundente es no, permítame explicarle:

Lo que están haciendo a todas luces los aspirantes de Morena es una franca campaña que está fuera del marco de la Ley. La oposición tiene que marcar una notable diferencia, no sólo en términos sustanciales de la agenda para la reconstrucción de la Nación, sino en lo que respecta al respeto al Estado de derecho que se han encargado de desmoronar.

No me sorprende que los tres aspirantes de Morena están por todos lados intentando ganar simpatías, aunque esto represente un acto ilícito y una violación a la Ley electoral, pues están hechos a imagen y semejanza del presidente, el mayor violentador de la Ley del que se tenga registro en la historia moderna de México.

En contrataste, esta semana la alianza opositora al régimen presentará el que será su método democrático de selección de candidatos, tras la aprobación por los consejos nacionales de los partidos políticos, quienes tuvieron la atinada adopción de buena parte de la propuesta emanada de la sociedad civil organizada, a través del Frente Cívico Nacional, en el que participo, Unid@s y más de cien organizaciones integradas por reconocidos ciudadanos de los diversos sectores.

Es necesario que marquemos una notable diferencia donde la propuesta basada en el método democrático en urnas, debate de ideas y encuestas den el resultado de quien encabezará la candidatura de la oposición en 2024.

Le agradezco el favor de su lectura y lo invito a involucrarse en este proceso democrático. El futuro de México es responsabilidad de todas y todos.