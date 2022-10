Violencia vicaria: ¡Bien por la corte!

La violencia vicaria fue acuñada en 2012 por la Lic. Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y forense, y es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza preponderantemente a hijos e hijas como “objetos” para dañarlas o producirles sufrimiento; es perpetrada en el 82 % por los padres de las y los niños frecuentemente en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra. El 66 % de los agresores ya están separados o en proceso de separación. Esto confirma que retomar el control y el dominio es la motivación para ejercer este tipo de violencia. “Te quitaré a los niños”. Ese es el germen de la violencia vicaria. Nadie quita algo si no lo considera primero un objeto.

En la violencia vicaria confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, económica, patrimonial e institucional. Es importante decir que los agresores, frente a la sociedad, son agradables y hasta se escandalizan por las cifras de violencia contra las mujeres públicamente, pero en lo privado, son dominantes, controladores y obsesivos.

Esta violencia se ejerce de diferentes formas. Una de ellas es separar a los hijos de la madre impidiéndoles verles o siquiera saber de ellos, otra, la mas frecuente, la económica, mediante el impago de pensiones, impiden o interrumpen tratamientos médicos, descuidan a los menores, los llevan de viaje sin decirle a la madre a donde, hablan mal de ella frente a sus hijos, intimidan a la mujer enviándoles noticias de niños desaparecidos o asesinados para sembrar angustia, etc.

¿Quiénes ejercen violencia vicaria? La propia familia por acción u omisión y las autoridades de procuración y administración de justicia, de protección a la niñez y jurisdiccionales que participan indirectamente ya que conocen de los casos y omiten preservar los derechos de las víctimas. Al mantener la separación de madres e hijos, las y los jueces provocan daños profundos en el desarrollo integral de las y los menores con consecuencias como autolesiones, pérdida de estabilidad mental y emocional e inclusive suicidios.

Así pues, la violencia vicaria siempre se sostiene por la violencia institucional atendiendo el estereotipo de que la mujer miente. Se dice de ellas para quitarles a sus hijos que están locas, histéricas, inestables o hasta que son violentas cuando esto no es verdad. Hasta el 90 % de las mujeres viven denuncias de parte de sus agresores para obstaculizar el proceso judicial. Algunas hasta pisan la cárcel. El poderoso paga y el juzgador al sobrejudicializar, al alargar los casos, se hace su cómplice.

Si bien la violencia vicaria no está legislada a nivel nacional, ya algunos congresos locales la incorporaron a sus legislaciones reconociendo así no solo su existencia sino las brutales consecuencias para las víctimas y la sociedad misma. En ese selecto grupo no está Tlaxcala. Ahí un reto y deuda pendiente de las y los legisladores locales con las tlaxcaltecas y sus niñas y niños.

Las mujeres gritaron, hicieron sonar cacerolas, exigieron cambios en el poder judicial ante la puerta del máximo tribunal del país. La respuesta fue que el 11 de octubre la SCJN llevó a cabo el foro “Las Obligaciones de las Personas Operadoras de Justicia frente a la Violencia Vicaria”. Ellas demandaron y la Corte escuchó y respondió. Verdad es que juzgar los actos que constituyen la violencia vicaria corresponde a los poderes judiciales locales y no a la SCJN pero la fuerza política de la Corte, contribuye a la visibilización y sin duda marca pauta para que juezas y jueces locales pongan atención a esta tortura y juzguen no solo con perspectiva de género sino especialmente con perspectiva de infancia.

La sociedad está cambiando; el camino es largo y sinuoso aún pero en cada fallo que evite el dolor evitable, con cada juzgador o juzgadora que asuma su responsabilidad para prevenir asesinatos de niños o devolver a los brazos de sus madres sufrientes a niños que las extrañan y necesitan, el elefante se mueve. Bien por la Corte. El balón ahora está en los juzgados locales. Los estaremos observando.