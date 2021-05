Visión de Anabell, visión de futuro

Este lunes ante líderes de opinión, el respaldo de la y los presidentes de los institutos políticos que integran la coalición Unidos por Tlaxcala, así como el apoyo de la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano y la senadora Beatriz Paredes Rangel, Anabell Ávalos presentó su visión de gobierno, rumbo a la elección del próximo 6 de junio.

Anabell Ávalos mostró conocimiento del estado, sensibilidad con las necesidades de las y los tlaxcaltecas, así como una visión clara respecto del rumbo que debe tomar Tlaxcala a partir del próximo 6 de junio.

La candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala está asumiendo compromisos con las y los ciudadanos en todos los rincones del estado. Comprende las necesidades y asume los retos que enfrenta Tlaxcala.

No será tarea fácil gobernar el estado, hoy Tlaxcala debe dar el siguiente paso rumbo al desarrollo, para afianzar a la entidad como un estado que atraiga inversiones, que genere mejores condiciones de vida para sus habitantes y que establezca mecanismos de mejora en materia de seguridad y salud pública.

Tlaxcala tiene todo para crecer, nuestra inmejorable ubicación geográfica, la conectividad de nuestras carreteras y las zonas industriales en vías de desarrollo, serán factores que Anabell Ávalos aprovechará, una vez que el próximo 6 de junio, las y los ciudadanos depositen en ella la confianza para conducir los destinos de Tlaxcala.

Debate Digital

Mención especial merece el desempeño de Anabell Ávalos en el debate digital organizado por Debatesciudadanos.mx, quien, una vez más, demostró tener un amplio manejo de los diversos temas que le preocupan a las y los ciudadanos.

Sin lugar a dudas, quien no fue al debate volvió a perder, no sólo por su falta de interés al no asistir a foros abiertos organizados por la sociedad civil organizada, sino por su constante renuencia al intercambio de ideas.

Con claridad le puedo decir, apreciado lector, que tras escuchar a las y el candidato a la gubernatura del Estado, no tengo dudas de que Anabell Ávalos será una buena gobernadora, que sabrá conducir por el mejor camino a Tlaxcala.

Agradezco el favor de su lectura.