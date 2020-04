Visión Empresarial | Aquí esperaremos

Las empresas pertenecientes a la Coparmex en Tlaxcala ante el embate del Covid-19, estamos conscientes de la doble responsabilidad que tenemos: cuidar de la salud de nuestros colaboradores, así como de asegurar la continuidad de negocio con el propósito de mantener en mayor medida los empleos.

Por ello, ante este escenario de incertidumbre y volatilidad global, es necesario replantear el camino a seguir y sobre todo, fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para contener en primera instancia, el contagio masivo de la población por la enfermedad y segundo, por la repercusión económica.

En este sentido, las políticas públicas que se esbocen e implementen durante la contingencia de distanciamiento social y una vez terminada ésta, deben estar orientadas de inmediato a reactivar la actividad económica, para lo cual los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) deben escuchar y estar cerca del sector productivo y ser empáticos con éste.

Se ha dicho que los empresarios están pidiendo apoyos, más bien se está poniendo sobre la mesa la eminente pérdida de empleos y cierre de empresas, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, las cuales contribuyen con miles de empleos en el país; es decir, los empresarios están presentando las principales problemáticas a las que se están enfrentando desde ahora.

Al momento hay empresas que no podrán operar por falta de personal, otros porque no habrá clientes a quienes atender, algunos más por la contracción de mercado, es decir, no hay a quién vender, por lo tanto no se puede producir y otros tantos por falta de materia prima, ya sea que las importaciones están lentas o detenidas y eso impacta la cadena de suministro. Sin embargo, hay casos extremos donde por características de la producción no pueden parar equipos o maquinaria porque de hacerlo su costo sería desastroso, como aquellas empresas que se dedican a la fundición de acero, vidrio, etcétera y no pueden apagar sus hornos e incluso las que tienen que operar porque de no entregar los bienes pueden ser altamente penalizadas económicamente.

De esta manera, las empresas tendrán que seguir el camino a cuestas, es decir, con las mismas cargas tributarias, pagos salariales y de prestaciones sociales, atender las regulaciones administrativas y otras tantas más obligaciones que las empresas no tienen claro como solventarlas, si sus ingresos y recursos humanos se ven mermados durante este periodo de crisis y que además, se ha decretado una emergencia sanitaria en lugar de contingencia.

Es así que diversos gobiernos de distintas latitudes del mundo y del país ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 han implementado medidas y recursos económicos amplios que coadyuven a mantener miles de empleos y la continuidad de negocio, evitando que se agudice una crisis económica y propiciando la oportunidad a las miles de empresas de contar con una liquidez que les permita hacer frente, al menos a lo mínimo necesario.

Aunado a lo anterior, venimos de un contexto económico del país con decrecimiento en 2019 con un PIB -0.1%, por lo que nuestra economía está debilitada y el escenario nada óptimo para el presente año.

En cuanto a Tlaxcala, el crecimiento en los últimos años ha venido avanzando positivamente y se requiere de una decisión oportuna y contundente de las diversas autoridades para sostenerla e incluso recuperarla por el impacto del Covid-19, esto atañe no sólo al ejecutivo, sino también a los representantes de los gobiernos municipales, incluso de los poderes legislativo y judicial del estado. Ante esto, en la Coparmex Tlaxcala hacemos el llamado para que desde la esfera de competencia de cada autoridad implementen medidas que sean parte de un Plan Económico Integral que permita la rápida recuperación de la actividad económica en el estado.

No hay dilema para decidir que es primero si la salud o la economía, ambas son importantes y prioritarias. No hay economía sin salud, ni salud sin economía, urgen medidas en lo nacional, local y municipal de apoyo a las micro y pequeñas empresas principalmente, sin dejar a un lado a las medianas y grandes empresas.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.