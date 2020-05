Visión Empresarial | Corrupción e impunidad, ¿sello también de la 4T?

Es indiscutible que la corrupción ha sido uno de los principales cánceres de México. Fácilmente, se puede afirmar que existe un consenso nacional en que la corrupción, alimentada por la rampante impunidad, es lo que ha impedido que el ejercicio gubernamental sea más eficaz en atender las problemáticas de los mexicanos.

Hace sólo dos años, fue uno de los principales temas en la campaña presidencial, y el combate a la misma fue la principal oferta pública y la razón por la que millones de mexicanos convirtieron al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en presidente de la República.

Casi tres años después, la corrupción no sólo sigue presente, sino que el mismo Gobierno Federal parece permitirla. Fuera de uno o dos casos que se han identificado más como vendettas personales, el carpetazo y el olvido siguen siendo el destino de casos que en la historia contemporánea de México han lastimado la confianza de nuestro pueblo en sus instituciones y el sistema democrático.

La corrupción puede llegar a ser difícil de definir, pero sabemos cuando estamos frente a ella, y más en tiempos de crisis. Hoy, lejos de esclarecerse, se vislumbra un horizonte menos transparente.

En esta administración, se tiene registro de cómo en los procesos de adquisiciones, el Gobierno Federal ha dado preferencia a asignaciones directas, invitaciones restringidas, lo que genera un mínimo impulso a las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización y Anticorrupción.

El caso de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad; y los precios elevados con los que vende sus productos al Gobierno Federal, es una muestra de lo que genera la falta de una política pública que verdaderamente combata la corrupción, más allá de discursos y declaraciones en conferencias de prensa.

Hay que decirlo con todas sus letras, jamás se podrá justificar que el hijo de un funcionario público de primer nivel venda equipo para salvar la vida a mexicanos a sobreprecio, cuando en realidad lo que debería de hacer es ofrecerlo a mejores precios y más, si esto se lleva a cabo a través de un obscuro procedimiento de adjudicación directa. Por otro lado, se conoce que varias empresas han tratado de obtener el permiso de COFEPRIS para traer ventiladores a México pero, a diferencia de la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, éstas no han tenido éxito.

Hoy es necesario que se dé seguimiento a las 4 acciones estratégicas que recomienda Coparmex, más allá de posiciones ideológicas o dogmas:

Protección, Impulso y Desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción

Cuidar la Autonomía e Independencia de los órganos que lo componen es la clave, así como proteger su presupuesto.

Desarrollo de un Sistema de Contrataciones Públicas de clase mundial Crear un sistema nacional de contrataciones públicas que evite duplicidades y confusiones a través de una Ley General que recoja las mejores prácticas internacionales y trascienda a los estados y sus municipios.

Responsabilidad e Integridad de las empresas como elementos para fortalecer y, en su caso recuperar la confianza de la Sociedad Permitir que la sociedad civil participe y se cree un nuevo estándar de negocios a través de una red de empresas Responsables e Íntegras

Consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, como herramienta básica del control y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos Hay que asegurar que cada peso público llegue a su destino y rinda, a través de un sistema de control y vigilancia eficaz, completo e integral.

El llamado es a que el Gobierno Federal no puede hacerse de la vista gorda ante ningún caso de corrupción. Lo sucedido con León Manuel Bartlett debe ser investigado de manera ejemplar. Hoy, el presidente tiene la oportunidad de mostrarnos que no es igual a los que tanto criticó. Es necesario investigar conductas durante otros sexenios, pero hacerlo no impide poner orden en su casa. De no hacerlo, se estaría enviando el mensaje de que la corrupción, en este Gobierno es tolerada.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.