Visión Empresarial | ¿El Presupuesto de Egresos 2022 es lo que necesita México?

El instrumento de política pública más importante con el que cuenta un Gobierno es el Paquete Económico, el cual debe orientarse decididamente a la implementación de medidas contra cíclicas que fomenten la inversión y la creación de empleos; generando en consecuencia mayor bienestar social. Y ante la crisis económica más severa que han vivido muchas familias mexicanas, tal vez en el último siglo, se requiere un presupuesto de egresos racional que lleve en lo inmediato a un mejor futuro para todos los mexicanos.

Por ello, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, presupone haber elaborado supuestos macroeconómicos y presupuestarios, con previsiones a mediano y largo plazo, así como análisis a través de indicadores de desempeño de las Políticas Fiscales y Presupuestales implementadas, además de hacer una evaluación por expertos a la sustentabilidad del presupuesto, a la creación de grandes proyectos de infraestructura y al endeudamiento con el fin de generar certidumbre.

No obstante, lo anterior, el PEF 2022 aprobado en la Cámara de Diputados, no responde a la situación adversa por la que atraviesa el país, la asignación de recursos no son acordes a los desafíos actuales. Pese a que la propuesta de presupuesto partía de premisas adecuadas como la expansión del gasto, mayor inversión y énfasis en salud, la iniciativa aprobada por los legisladores se aleja del objetivo de incentivar la reactivación económica y atender los retos en educación, salud y seguridad.

En el sector empresarial consideramos que era necesario destinar mayores recursos a la Secretaría de Economía (SE) y a la Secretaría de Turismo (SECTUR) para impulsar la reactivación económica a través de programas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) y a la promoción turística.

Más aún, toda vez que el PEF 2022 es el reflejo de las prioridades del Gobierno de México, creemos que, pese a que en materia de salud se registró un incremento presupuestal, este no resulta suficiente para atender los programas de prevención de enfermedades y resolver de manera inmediata el desabasto de medicamentos. La salud sigue estando de lado.

Por otra parte, ante la creciente inseguridad registrada en distintos puntos del país, el Presupuesto de Egresos no contempla una mayor asignación presupuestal para el combate a la delincuencia, la prevención del delito y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

Más aún, es insuficiente que en el presupuesto se haya destinado tan sólo el 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, es decir, gastar 8.5 pesos de cada 100 pesos en la formación de la niñez y juventud. Esta situación se agrava si consideramos los retos actuales del sector educativo, como el acondicionamiento de instalaciones y el establecimiento de protocolos para el regreso presencial a clases, además de los rezagos y la deserción escolar ocasionados por los efectos de la pandemia en el país.

Es positivo que en el PEF 2022 la inversión pública tenga un aumento real del 14.3 por ciento, sin embargo, nos preocupa que el 55 por ciento de este gasto está destinado a energía, mientras que menos del 4 por ciento está orientado a educación y salud.

Por otro lado, observamos con preocupación que la Cámara de Diputados recortó 4.9 mil millones de pesos (20 por ciento menos de lo solicitado) al Instituto Nacional Electoral (INE), cuando éste deberá organizar seis elecciones estatales el próximo año, así como la consulta de revocación de mandato.

En este mismo sentido, existe una reducción de 3 mil millones de pesos al Poder Judicial que impacta en mayor medida al Consejo de la Judicatura (98 por ciento) y el resto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que pone en riesgo la implementación de la tercera y última etapa de la reforma laboral, crucial para cumplir los acuerdos establecidos en el TMEC.

Hoy, los diputados que avalaron el PEF 2022 tendrán que ser sometidos a un escrutinio ciudadano, pues con su voto, se pone en juego el lograr las acciones encaminadas a procurar la recuperación económica, la salud, la seguridad, el desarrollo y el bienestar social de todos los mexicanos.