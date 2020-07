Visión Empresarial | Esquema de trazabilidad del Covid-19

En la actualidad, con más de 25 mil muertes reportadas, México ocupa el séptimo sitio global de defunciones a causa del Covid-19, sólo por debajo de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Brasil, Francia y España, todos, países que acumulan decenas de miles de fallecimientos. Según los datos reportados Our World in Data de la Universidad de Oxford, en México el 59.8 por ciento de las pruebas para Covid-19 resultan positivas lo que no sucedió en los peores días en lugares como Nueva York, Madrid o Italia.

El propio Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, ha reconocido que la cifra de infectados en México podría ser hasta 8 veces mayor a las difundidas oficialmente.

Esta cifra refleja que la magnitud de la epidemia en México es mucho más grande de lo pensado, las medidas de distanciamiento social han sido insuficientes y son insostenibles en el tiempo, es por ello que se requiere de medidas adecuadas para contener y cortar de tajo con las cadenas de contagio.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideramos que no se pueden tomar acciones adecuadas, especialmente si queremos un escenario de reactivación económica segura, sin una estrategia pertinente de trazabilidad.

En esta coyuntura, se debe dar seguimiento a los posibles infectados, a quienes se deben aislar, aunque todavía no hayan desarrollado síntomas. Es imprescindible la trazabilidad de las cadenas de contagio para su contención.

Las empresas deben implementar un “Procedimiento Interno de Trazabilidad y Contención de Redes de Contagio”, para que desde el Sector Privado ayudemos en la contención del contagio a las autoridades sanitarias de las entidades donde operan. Sólo así podremos reactivar la economía de modo sostenido y seguro, previniendo brotes descontrolados de la Covid-19.

También a nivel local se tiene que establecer un esquema de monitoreo y de tendencia de la población en general para identificar brotes de contagio y contenerlos oportunamente por medio de una Centro Estatal Especial de Atención Covid-19.

Esta política de la trazabilidad de los casos y contención de contagios representa una herramienta efectiva para la contención del coronavirus como lo demuestran las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, en países como Corea de Sur, Alemania, Japón, cuando una persona que tiene los síntomas de Covid-19 lo reporta al número telefónico que el gobierno ha establecido para tal fin, las autoridades le indican dónde debe de acudir a fin de realizarle la prueba. De ser positiva, se le impone una cuarentena y se les comunica a las personas que tuvieron contacto inmediatamente vía telefónica para indicarles que deben también someterse a cuarentena obligatoria y realizarse la prueba de Covid-19, al mismo tiempo que se desinfectan los lugares públicos donde estuvo la persona contagiada.

Desde la Coparmex, consideramos que es necesario detonar una serie de acciones como detonar una campaña masiva, en conjunto con otros organismos empresariales, con el objetivo de motivar a los ciudadanos a que se reporten al teléfono Covid en cuanto perciben los primeros síntomas Covid-19 y de promover la necesidad de que todos atendamos las llamadas telefónicas que nos realicen autoridades de Salud y atendamos las indicaciones que nos den. También se debe informar y tranquilizar a toda la población que las empresas no vamos a separar de su cargo a ningún colaborador por presentar síntomas, ni permitiremos se estigmatice socialmente a una persona por contraer el virus.

La reactivación económica va a depender de cómo nos vamos a adaptar a la coyuntura ya que la emergencia causada por el Covid-19 no terminará con el fin de la jornada de sana distancia, el país debe adaptarse a convivir con el virus y cambiar hábitos. Es primordial proteger la vida y la salud, pero también es importante mantener la resiliencia económica del país.

*Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.