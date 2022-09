Visión Empresarial | La educación de los niños en riesgo

La brecha educativa tras la pandemia se está visibilizando con muy dolorosas consecuencias: muchos estudiantes de educación básica abandonaron las aulas (1.4 millones en los últimos dos ciclos escolares 2020-2021, 2021-2022 a nivel nacional y en Tlaxcala, en el último ciclo escolar se contabilizan más de cuatro mil 500 alumnos desde el nivel inicial hasta el superior). El rezago educativo complica el regreso de los alumnos a las escuelas y va engrosando los números de población sin primaria, secundaria o estudios de nivel medio superior. Ante esta compleja realidad, aunado a la falta de inversión suficiente para asegurar la universalidad de la educación, hoy el sector educativo enfrenta la implementación de nuevos planes y programas de estudio ampliamente cuestionados en forma y fondo, lo cual pone en riesgo el derecho que tienen los niños a una educación de calidad.

Por tanto, cualquier actividad, estrategia, programa, iniciativa o política que se implemente debe tener una profunda y adecuada planeación; deben aprovecharse las bases con que se cuenta, las experiencias exitosas obtenidas por décadas, evitando pensar en una radical demolición y refundación institucional. Por ello, es inconveniente eliminar, por ejemplo, la evaluación. Aunque los resultados de ésta puedan resultar incómodos para algunos actores, es una parte fundamental de un proceso de mejora continua y de medición de avances. Sin una evaluación pertinente de los conocimientos que van adquiriendo los alumnos sería imposible asegurar la calidad de la educación que reciben y su propia formación en el tiempo. Coincidimos que la evaluación no debe utilizarse con fines punitivos o de persecución, sino como un mecanismo perfectible para saber “en dónde estamos parados".

Por otra parte, el documento denominado “Marco curricular...”, que se modificó cinco veces, hasta que finalmente se presentó en el mes de agosto de 2022 como Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, es una propuesta que parece poco pertinente cuando aún no han podido resolverse los graves daños y las consecuencias que persisten tras los meses más difíciles de la pandemia. La prioridad debería ser atender y revertir el gran abandono escolar, la pérdida de aprendizajes imprescindibles o su empobrecimiento, y el rezago educativo.

Las autoridades educativas federales han anunciado que se aplicará una prueba piloto del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria en las 32 entidades federativas, en 30 escuelas de cada entidad. No se tiene precisión de cómo se seleccionarán las escuelas, si habrá representatividad de todos los tipos de escuelas que hay en nuestro complejo sistema educativo; no se conoce la metodología de pilotaje que se utilizará, ni los instrumentos que se emplearán para levantar información y con base en ello realizar adecuaciones. Si este proceso no es abierto y transparente, existe un marcado riesgo de que termine siendo un fracaso o una simulación.De la misma manera, existen otros retos, como la capacitación docente, el diseño y actualización de los libros de texto.

Por tanto, la mejora de la educación en las aulas debe ir aparejada de un incremento sustancial en el presupuesto destinado para que los niños y adolescentes disfruten de buenos equipos, materiales e instalaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda que el gasto público para educación represente entre 4.0 y 6.0% del PIB. Para el presupuesto 2022, México destinó 3.1% del PIB, siendo el nivel más bajo de la última década.

Hasta ahora no se advierte que la Secretaría de Educación Pública haya anticipado el envío de ningún requerimiento de presupuesto adicional a la Cámara de Diputados para las necesidades que la prueba piloto demanda.

Se hace el llamado a las autoridades para replantear su propuesta y promover una verdadera política educativa de Estado con visión de largo plazo y altos estándares. Asimismo, los docentes y directivos deben estar atentos para señalar y exigir, si fuera necesario, que permanezcan las bases de nuestro sistema educativo, que se mejore más y no se desmantele. Los padres de familia tienen que participar y vigilar que la educación de sus hijos esté libre de cualquier intento de manipulación o adoctrinamiento, a que exijan que se apueste por la excelencia. Todos debemos aportar lo que esté a nuestro alcance para que México salga adelante gracias a las herramientas y conocimientos que reciban las y los niños. Esa es la mejor inversión que puede hacer el país. Es la garantía de un México con desarrollo inclusivo.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.