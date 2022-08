Visión Empresarial | La opacidad en la información pública debe erradicarse

La transparencia y el acceso a la información pública gubernamental es un derecho constitucional y no debe estar sujeto a la voluntad de autoridad alguna. A veinte años de distancia en el que la ciudadanía, gracias al trabajo en equipo de la sociedad civil y los poderes ejecutivos y legislativo, logró contar con un marco legal robusto, que además es considerado el segundo mejor del mundo por el Ranking Global del Derecho a la Información publicado por el Centre for Law and Democracy.

Por ello, desde la Coparmex consideramos que al clasificar las obras prioritarias de este gobierno como de Seguridad Nacional, logra el gobierno el efecto de que se reserve todo lo relacionado a las mismas, incluyendo contrataciones públicas y fallas en planeación y ejecución del gasto, lo cual vulnera el derecho humano y favorece la opacidad, violando el derecho de acceso a la información pública gubernamental consagrado en la Constitución y dañando severamente el principio de máxima publicidad. Mismo efecto genera la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en mayo pasado reservar hasta el 2025 la información de las compras de las 206.9 millones dosis de vacunas AntiCovid. Idéntico criterio de opacidad se refleja en la reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones realizada de manera muy forzada en el Congreso de la Unión, para exceptuar de los procesos de contratación y transparencia, las compras relacionadas con salud, cuando sociedad civil, academia y organismos empresariales alertamos, que tal reforma era una reforma para provocar opacidad, ya que esa misma ley contiene normas para exceptuar determinadas etapas y procesos ante casos de emergencia.

Estos tres ejemplos merecen la pena resaltarse para alzar la voz y expresar contundentemente que, ni la “seguridad nacional” ni la pandemia pueden ser argumentos para abusar de excepciones que atenten contra de la transparencia en el ejercicio del gasto público y el ejercicio de facultades de las autoridades.

En el orden estatal, si bien aún existen áreas de oportunidad, se debe reconocer los avances en los últimos años en materia de transparencia presupuestal y ello es importante puesto que los gobiernos locales ejercen un tercio del gasto público. Según el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2022 publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el cumplimiento promedio en el reporte de la información presupuestal pasó de 53 por ciento en 2008 a 93 por ciento en 2022 y en esta última edición del BIPE 2022, 12 entidades federativas alcanzaron un cumplimiento de 100 por ciento. Guerrero fue la única entidad del país que obtuvo una calificación inferior al 70 por ciento. En tanto, que Tlaxcala obtuvo una calificación del 96.6 por ciento. De los diez criterios, nueve fueron calificados con 100 por ciento y uno con 90 por ciento, correspondiente al de rubros específicos.

Por tanto, deben seguir los esfuerzos en las entidades federativas para que los órganos garantes logren que sus resoluciones sean cumplidas y seguir impulsando que se publique la información sobre contrataciones públicas, deuda pública, salarios y plazas del personal, información de los fideicomisos y hacer más accesible la información para la ciudadanía, además de ser oportuna y actualizada.

La opacidad impacta el clima de certidumbre en los negocios e impide el florecimiento de los ya existentes y la atracción de nuevas inversiones privadas nacionales y extranjeras. El informe “Declaraciones sobre el Clima de Inversión en 2022: México”, publicado en julio pasado por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos expresó “preocupaciones” respecto al compromiso del Gobierno mexicano con la transparencia. Asimismo, en el marco de las Juntas Binacionales Coparmex México-EEUU, la directora de la Oficina del Departamento de Energía de la Embajada de EEUU, advirtió que “México no puede tener éxito con la opacidad y la falta de certeza en los ambientes de inversión y regulatorios; los inversionistas del sector privado deben tener las reglas claramente bajo las que están trabajando y no poder ir tras puertas cerradas para poder tener la aprobación de sus papeles abiertamente y tener un exceso regulatorio”.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.

