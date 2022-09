Visión Empresarial | Legisladores que escuchen a la sociedad

El Congreso de la Unión debe tomar “sana distancia” de los demás poderes. La toma de decisiones de los legisladores debe darse con autonomía e independencia ya que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. De poco sirve un Poder Legislativo plegado a la voluntad de otro poder; México ya lo vivió por décadas y el saldo no fue positivo. Necesitamos equilibrios, pesos y contrapesos para que no existan abusos ni este se use para fines personales. La división de poderes es condición fundamental de la democracia.

En septiembre inició el periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura; un periodo particularmente complejo y convulso. Vemos con preocupación un Congreso polarizado donde no pesan los argumentos ni las razones, sino en el que abundan las descalificaciones y se actúa por consigna partidista. Donde la voz de la sociedad civil es reiteradamente ignorada. En ese marco es en el que deberán discutirse temas fundamentales para el país como es una posible reforma electoral, el paquete económico para el 2023 y, como lo vimos hace unos días, la permanencia de las Fuerzas Armadas al frente de tareas de seguridad nacional.

Escuchar a la sociedad y anteponer el interés de las familias es, sin duda, el mayor desafío que tienen los legisladores.

Desde 2018 han sido reiterados los casos de reformas o leyes que han sido cuestionadas por contener elementos que contravienen a la Constitución. Algunos ejemplos podrían ser la reserva automática de información considerada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley General de Educación por no consultar a personas indígenas y con discapacidad, la Ley Federal de Austeridad por contener un candado de 10 años para que exfuncionarios pudieran trabajar fuera del sector público; el Padrón de Datos Biométricos contenido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y otras más.

No pueden ni deben seguir apostando por utilizar una mayoría en el Congreso para aprobar legislaciones que terminarán sin aplicarse o en litigios en el Poder Judicial, ya que eso -como en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica- ha generado un enorme desprestigio para el país, un daño a nuestra reputación internacional e inhibe la inversión extranjera en México.

Debe cuidarse la relación entre la sociedad y el Congreso, porque de ello depende la confianza en los legisladores. La figura del Parlamento Abierto existe para asegurar que la voz de expertos y de la sociedad sea escuchada antes de que se tomen decisiones. El objetivo es tener espacios de diálogo que permitan contrastar propuestas y enriquecer las iniciativas y los dictámenes.

Hay retos y desafíos que aún se deben atender como país, como impulsar y trabajar en propuestas que permitan reactivar la economía, que incentiven la creación de más y mejores empleos, que mejoren el nivel de atención médica con los medicamentos necesarios, y fortalezcan el federalismo, sobre todo, en materia de seguridad.

En los próximos días, comenzará la discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2023. Como lo hemos advertido, es positivo que no se consideren nuevos impuestos ni incrementos sustanciales en los existentes, pero es un paquete que resulta insuficiente para propiciar la recuperación de la economía y mejorar el ingreso de las familias.

Hasta hoy, vemos un presupuesto centralizado y focalizado en las políticas y obras públicas emblemáticas. Esperamos que el Congreso, en especial, la Cámara de Diputados, logre enmendar la propuesta para fortalecer rubros tan urgentes como son el presupuesto educativo para revertir el rezago escolar y el abandono de la infraestructura; que se mejore sustancialmente la salud, logrando el tan anhelado abasto de medicamentos y la contratación de médicos mexicanos; que en materia de seguridad se apueste por fortalecer las capacidades de estados y municipios, se invierta para mejorar los ministerios públicos y los juzgados; y se destinen recursos a proyectos de infraestructura regional que garanticen rentabilidad para el país. Además, que se dote al INE de los recursos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de los procesos electorales en 2023, asegurando así nuestra vida democrática.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.

