Visión Empresarial | Lo que decides con tu voto este 6 de junio

Si eres un ciudadano que aún no se decide ir a votar o no sabe por quién hacerlo, es importante decirte que tu voto es decisivo para definir el futuro de México y Tlaxcala. A escasos días de la elección, quienes vayan a votar deben tener en mente un voto informado y razonado, reflexionando al hacerlo quiénes son las candidatas y candidatos que construirán con sus decisiones políticas, el futuro de todos los mexicanos, quiénes son los que harán prevalecer la democracia representativa, pues su consolidación en nuestros país fue un proceso que tomó muchas décadas. Requirió del fortalecimiento de las instituciones electorales y de las alternativas políticas, al mismo tiempo que se reconoció a la ciudadanía como protagonista activa en su consecución. En este sentido, los ciudadanos deben cerrar la puerta a quienes busquen imponer una autocracia.

Asimismo, el voto debe ser para quienes se comprometan y garanticen fortalecer nuestro Estado de Derecho y generar certidumbre, es decir, cumplir las leyes, respetar nuestra Constitución, las resoluciones de los organismos autónomos, respetar la división de poderes y la autonomía de los estados y municipios. Tener un Estado de Derecho fortalecido permite disminuir la corrupción y combatir la impunidad, proteger a los ciudadanos de las injusticias y genera certidumbre para quienes buscan invertir en nuestro país, además de proteger el patrimonio producto del esfuerzo de cada uno.

Por otro lado, la decisión del voto informado debe coincidir con aquellos que se comprometan a robustecer por un lado la división de poderes y por otra parte las instituciones, es decir, consolidar a los órganos autonómos, reguladores y tripartitas que tenemos en nuestro país, pues el propósito es que no sea justamente el Gobierno quien tome todas las decisiones vitales para el rumbo del país. Debe prevalecer el sentido de la defensa de instituciones y órganos como lo son: Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Acceso a la Información, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Reguladora de Energía o el Sistema Nacional Anticorrupción. La austeridad no debe ser pretexto para socavar a nuestras instituciones.

En estas elecciones se debe elegir a quienes garanticen nuestras libertades particulares, económicas, políticas y sociales, como lo son de: opinión y expresión, pensamiento, elección política, religiosa, vivir conforme decidamos hacerlo, libre tránsito, emprender y competir, educación, familiar, cátedra y todas aquellas libertades que como seres humanos tenemos o podamos tener. La defensa de las libertades en todas sus expresiones, especialmente en las relaciones entre los gobiernos y los particulares es fundamental.

También se debe votar por aquellos que busquen la unidad de los ciudadanos y no aticen la brasa de la discordia y generen en consecuencia polarización social, la cual no ayuda a un proyecto de nación. No suma en nada echarles la culpa a los demás por cosas que sucedieron en el pasado y más si no se toman acciones legales y se haga justicia según corresponda. Es hora de estar unidos como mexicanos, sin distingos ni fobias a las expresiones y opiniones de los ciudadanos. México no merece seguir la ruta de la polarización social. La prédica debe ser la de estrechar lazos solidarios entre los distintos sectores de la sociedad y no lo contrario.

El voto de los tlaxcaltecas y de todos los mexicanos debe ser para quien busque el crecimiento económico y no el desdeño a las empresas, pues una de las formas para generar bienestar económico en las personas es a través del empleo formal, el cual proporciona prestaciones sociales como la salud y la vivienda. Se necesita incentivar la economía para reactivar las operaciones de las empresas y con ello generar certidumbre de inversión para recuperar los empleos formales que tanto se perdieron a causa de la pandemia de la Covid-19 y a la inacción del Gobierno federal

El llamado es a todos los ciudadanos a reflexionar su voto y dárselo a quienes realmente se comprometan a brindar el mejor rumbo y futuro a Tlaxcala y México. La participación ciudadana el día 6 de junio será clave para definir el futuro que tendremos como sociedad. Asimismo, el llamado es a todos los candidatos para propiciar un ambiente de paz y tranquilidad el día de las votaciones hasta la declaratoria oficial de quienes hayan sido elegidos y a su vez respetar la decisión del voto popular, dando así su respaldo a los trabajos del INE y los órganos electorales locales. La decisión del México que merecemos es de todos, tú decides. Si todos votamos México y Tlaxcala ganan.