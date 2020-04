Visión Empresarial | Lo que nos deja el Covid-19

Es un hecho que la llegada del Covid-19 ha cambiado totalmente la forma de ver la vida y de ajustar las rutinas diarias en lo individual y de toda la sociedad en su conjunto a nivel global. Por un lado, el confinamiento al que se someten millones de personas en todo el mundo, incluyendo nuestro país, ha permitido en primer lugar valorar de una manera muy diferente y profunda el significado de la vida, tal como la preocupación -por no decir miedo a morir- de la salud de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y por supuesto, la propia. En segundo orden, se encuentra la convivencia diaria, ya sea con uno mismo o bien con alguien más, es decir, cómo lidiamos, disfrutamos o pasamos simplemente cada minuto de esas veinticuatro horas del día. Lo anterior, ha abierto una puerta para autoconocernos, conocer a los demás, valorar a las personas, las rutinas diarias, lugares, circunstancias que no dabamos importancia, además de dar paso a las oportunidades para explorar nuevos conocimientos o actividades desde casa.

Por otra parte, es indudable ver los impactos en salud, económicos y hasta políticos que está dejando a su paso este nuevo virus para la humanidad. El número de contagios y muertes para algunos países es alarmante, hasta ahora este virus en todo el orbe, ha infectado a más de un millón 978 mil 769 personas y causado la muerte de 124 mil 544 ciudadanos. Nuestro país no es ajeno a ello y las cifras de contagio y muertes siguen incrementando día con día. En cuanto a lo económico, la repercusión es directa a la actividad económica que paraliza a las industrias y a los servicios, teniendo consecuencias sobre el crecimiento de los países, por ejemplo, los especialistas pronóstican caídas mayores al (-)5% para México en 2020. Además, el peor resultado de una crisis económica es el desempleo, el cual podría dispararse con la pérdida de alrededor de un millón de puestos de trabajo, lo anterior por un impacto negativo directo en las ventas de 6.3 millones de unidades económicas que buscan -hoy en día- sobrevivir y que afectarían a los seis trabajadores que en promedio tienen cada una. En cuanto a lo político, las decisiones que las autoridades tomen -incluso adelantadas- en cada fase de la enfermedad, más allá de que sean oportunas, deben ser acertadas para apoyar durante y después de la contingencia, a todos los sectores de la población, dando certeza y confianza en que el Estado tiene lo necesario para cubrir los aspectos que preocupan al ciudadano entre los que destacan la salud, economía y seguridad. Dichas decisiones provenientes de la autoridad deben tener el elemento de unidad y no de polarización, y menos de culpabilidad hacia un sector, pues la misión principal de todo gobernante es sacar adelante a su pueblo, así que dichas decisiones son de mucha valía para la gente y sobre éstas evaluará a sus gobernantes (federal, estatal y municipal). Los yerros de las autoridades son visibles como aquellas decisiones de recortar presupuestos al sistema de salud, decretar actos de gobierno ambigüas como la suspensión de actividades no esenciales, dejar en desamparo a las MiPYMES, incrementar las tarifas de energía eléctrica, limitar la aplicación de pruebas en las entidades federativas, haber incentivado a no quedarse en casa, falta de transparencia de datos reales de contagios y muertes por el covid-19 y una larga lista. Los ciudadanos ante estos hechos voltean a ver de igual forma el desempeño de todos sus gobernantes: Presidente de la República, Gobernadores, Presidentes municipales, Senadores, Diputados federales y locales. Así que el costo político ya se verá en función de los apoyos – no dádivas- dados a todos los sectores de la población.

El panorama aún no está claro para saber cuánto durará el confinamiento y más si pronto el gobierno federal y estatal decretarán la fase 3. Los especialistas consideran que a nuestro país aún le restan 3 meses más para reducir la curva de contagios y muertes por el virus; y que la recuperación de la actividad económica podría extenderse por los 2 años siguientes. Lo anterior, dependerá mucho de varios factores, pero uno que es indiscutible, es el confinamiento de la mayor cantidad posible de ciudadanos para quedarse en sus hogares, así que cada persona debe tomárselo en serio y estar conscientes del riesgo que se corre, debido a que una gran cantidad de enfermos - de manera simultánea- requieran de servicios hospitalarios, al grado de colapsar el sistema de salud.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.