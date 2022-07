Visión Empresarial | Mipymes son el motor económico de México

Se piensa que las Grandes Empresas, aquellas que son incluso transnacionales son las que más empleos generan, más aportan al PIB del país o más contribuyen con impuestos para que el gobierno pueda actuar, pero la realidad es la opuesta, aunque son importantes, son los micro y pequeños negocios que tenemos cerca de casa, a la vuelta de la oficina e incluso ahora los que se abren camino a través de Internet los que son el motor de la economía de México. Por desgracia, pese a su importancia, están olvidados, enfrentan desde el inicio de la pandemia el más desafiante escenario y son quienes más apoyo requieren.

Conocer y visibilizar su realidad es menestar, ya que no todas las micro y pequeñas empresas son iguales pero, sobre todo, para plantear soluciones que les permitan florecer. Hoy México requiere becarios, pero también empresarios y autoridades aliadas que se sumen para que se aperturen, más que nada, negocios formales de todos los tamaños para salir adelante. El dato indica que de los 4.9 millones de establecimientos que el INEGI identificó con los Censos Económicos 2019, el 99.8% son Mipymes. Quiere decir que 99 de cada 100 empresas del país tienen este perfil.

Asimismo, los datos del INEGI nos muestran la muerte de un millón 583 mil 930 micro, pequeñas y medianas empresas a consecuencia de la Covid-19. Esto significa que casi 1 de cada 3 empresas que existían previo a la pandemia desaparecieron. Solo el 7 por ciento de las Mipymes en México pudieron acceder a apoyo del gobierno, mientras que el promedio de la OCDE fue de 33.6 por ciento. Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 24.1 millones de personas ocupadas se encuentran en establecimientos Mipymes. Esto es el 43 por ciento del empleo total y el 82 por ciento del empleo generado por empresas.

Además de los inhibidores a la inversión que enfrentan todas las empresas como lo son la inseguridad y la incertidumbre económica y política, las Mipymes enfrentan otras barreras, como lo es el bajo acceso a financimamiento pues según la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de las Mipymes 2018 (ENAPROCE) del INEGI, el 74.0 por ciento de las micro empresas dice que no aceptaría un crédito bancario. Entre las que no lo aceptaría, lo atribuyen a que es muy caro (58.0 por ciento), no lo necesita (20.1 por ciento), o no tiene confianza en los bancos (15.1 por ciento). A lo anterior, hay que sumar la falta de garantías que deben proporcionarse y, en particular, la ausencia de propiedad de la tierra es uno de los desafíos clave que las limita para acceder a las fuentes de financiamiento. El resultado es que el 92.4 por ciento de las micro empresas dicen no tener acceso a financiamiento, mientras que el 76.8 por ciento de las Pymes no lo tienen.

Otro factor indiscutible son las barreras regulatorias y que con base a nuestra última encuesta #DataCoparmex, nuestros socios dedican, en promedio, 120 horas mensuales para atender el marco regulatorio. Sin embargo, es importante desglosar estos resultados por tamaño de empresa debido a que los requerimientos normativos generalmente aumentan con el tamaño, pero también cuentan con áreas particulares para atender estos temas. En el caso de las micro empresas, encontramos que dedican, en promedio, 42 horas al mes. Esto significa que, considerando una micro empresa de 5 empleados, cada trabajador de estas dedica, en promedio, 8 horas al mes para atender normatividad.

Por ello, en la Coparmex Tlaxcala le apostamos a que en la medida de lo posible, las empresas inviertan en tecnología para mejorar los procesos y utilizar canales de comercio digital para expandir sus ventas. Además, para este año contamos con nuestro Programa #MiPyMeDigital cuyo propósito es promover su transformación digital mediante el uso de tecnologías 4.0 basadas en la nube, e-commerce y fintech para simplificar y agilizar sus procesos comerciales, productivos, logísticos, contables y financieros.

En cuanto al acceso a financiamiento, es menester que la Banca de Desarrollo sea un pilar que les permita acceder a créditos con condiciones preferenciales en cuanto a tasas de interés, plazos de pago y montos. La buena noticia es que Nacional Financiera de manera conjunta con el gobierno local ha desarrollado programas de financiamiento para las micro y pequeñas empresas para una gran diversidad de sectores. Desde Coparmex Tlaxcala coadyuvamos para que la información de esos programas llegue a las Mipymes.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.