Visión Empresarial | Sin filias ni fobias: Lo que nos deja este gobierno estatal

Es importante que existan las condiciones necesarias y suficientes para que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan con su función creadora de empleo y de riqueza con responsabilidad social; lo anterior permite contribuir a la prosperidad de los ciudadanos y propiciar una creciente cohesión social.

La relación del sector empresarial con el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez ha sido productiva y encaminada a mejorar las condiciones de competitividad no sólo del propio sector, sino también de la economía tlaxcalteca al fortalecer las cadenas de valor de las empresas del estado. Los espacios de diálogo con el ejecutivo local se han encaminado a la implementación de políticas de fomento; por ejemplo, al facilitar que las empresas generen uno de cada diez empleos formales en el estado, un número que no podría darse sin una alianza permanente en favor de los tlaxcaltecas, mediante la atracción y retención de la inversión privada.

Atraer y retener inversión en el estado o para decirlo de una forma distinta, hacer que las empresas lleguen o las que ya están no se vayan; no es tarea fácil, requiere más que intención, requiere de esas condiciones que he señalado previamente. La modernización de la infraestructura carretera -por ejemplo- permite mover mercancías de manera ágil y segura para las empresas, ahorrar tiempos de traslado para todos y conectarse de manera rápida por diferentes puntos de salida, así que las obras de alto impacto impulsadas por el mandatario estatal en las carreteras desde Chiautempan a Puebla y Apizaco, incluyendo sus distribuidores viales son muestra de la ejecución de políticas públicas centradas en las necesidades de la sociedad y que contribuyen, entre otras cosas, a que la iniciativa privada escoja a Tlaxcala como el lugar ideal para asentarse.

En cuanto a la educación, el sector patronal está convencido que es uno de los instrumentos más eficaces para detonar las oportunidades de desarrollo colectivo y de las personas en lo individual. El contexto actual, a nivel global, demanda cada vez más talento humano preparado y por ende, una vinculación estrecha entre la educación y el mercado laboral. Por ello, el sistema estatal de becas que implementó el ejecutivo local sin duda, incentiva que los jóvenes continúen preparándose, eleva su grado de estudios y amplia -incluso- sus oportunidades para estudiar en otros países. Asimismo, la apertura en Tlaxcala de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería perteneciente al Instituto Politécnico Nacional marca un hito al ofrecer carreras profesionales que hoy demanda el sector productivo. De este modo, desde la educación, con calidad y pertinencia, Tlaxcala puede disminuir la brecha de habilidades laborales, generar crecientes niveles de bienestar, impulsar su desarrollo económico y de cara al futuro, construir un liderazgo nacional.

La seguridad pública es un factor indispensable e indiscutible para que el quehacer empresarial florezca y permita la generación de empleos. Reconocemos que Tlaxcala es la segunda entidad más segura y que no presenta ni vive las lamentables situaciones y sucesos que prevalecen en otras entidades federativas. Nos parece positivo y valioso la contención de la actividad delictiva que la actual administración estatal lleva a cabo y así no permitir que nuestro estado saliera de la lista de los estados más seguros del país.

Sin duda, existen otros resultados positivos como el programa Supérate que, de manera integral, combate la pobreza extrema en Tlaxcala; así como los programas y acciones derivados por la pandemia: Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal, brigadas Cuídate y Rutas por la Salud. Y de la misma manera, también existen pendientes y áreas de oportunidad que aún faltan detonar o fortalecer. Sin embargo, es destacable que el mandatario llevó a cabo obras y acciones con finanzas sanas, sin adquirir deuda para los tlaxcaltecas.

Sin filias ni fobias para un gobierno en específico, reconoceremos los aciertos, pero también alzaremos la voz en aquello que nos parezca que no contribuye al bien social; nuestro propósito como representantes del sector patronal es abrir espacios de diálogo para abundar en las necesidades del sector empresarial, y en los principales retos para impulsar el crecimiento del estado con responsabilidad social. Nuestro compromiso es con México y con Tlaxcala.