Visión Empresarial | Y todo quedó en una coperacha

Para nadie es un misterio el simbolismo que representa el avión presidencial en la estrategia de comunicación de la 4T. Durante la campaña electoral, resultó ser el ícono propagandístico ideal para reflejar los excesos de la “mafia del poder” y se convirtió en uno de los personajes favoritos en la retórica del, ahora, presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su narrativa, al asumir el poder, el “avión que ni Obama tiene” se vendería, en lo que sería un acto de justicia o de venganza -según quieran verlo- y el pueblo mexicano recuperaría la inversión estratosférica que se gastó la cúpula en adquirirlo.

Sin embargo, las palabras que se lanzaron, en aquel momento, como candidato de oposición, se le regresan como boomerang al ahora presidente: Primero, porque no pudo venderlo; segundo, porque al fracasar en dicho intento, la mejor propuesta que se le ocurrió, en su retórica precipitada, fue rifarlo y tercero porque, al tratarse de una cuestión prácticamente imposible en lo práctico y en lo normativo, decidió emprender un entramado legal que le permitiera cumplir con su palabra y hacer leyes a modo.

La rifa de la aeronave era inviable considerando que se trata de un artefacto en arrendamiento; es decir, que los mexicanos aún lo estábamos pagando a través de Banobras y que cancelar la cuenta por cobrar del gobierno implicaría un quebranto de más de dos mil millones de pesos, es decir lo doble del costo del avión.

Pero eso no detuvo al Ejecutivo federal quien ordenó la desincorporación por fusión de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con el organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento, y realizó las modificaciones para la transferencia de funciones, para cambiar la denominación del organismo público descentralizado, entre otros puntos, pero sin duda, el más importante es que la abrogación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional responde más a dejar el camino libre para que se puedan rifar premios en especie.

En materia de acción política, el regreso de la aeronave, por la puerta trasera, es el resultado de una gestión que fracasó, pero eso no sería tan relevante si no fuera por la inflexibilidad del presidente López Obrador con su propio discurso.

Incapaz de aceptar su derrota, ahora, justifica la famosa rifa como una oportunidad para salvar a la Lotería Nacional; después de todo, el avión no lo compró la Cuarta Transformación y si hay algo que reclamar, hay que reclamarle al pasado.

Y ahí, en el pasado, está la deuda pública de 552 mil millones de pesos que dejó el Fobrapoa, por ejemplo. También están los 121 mil muertos de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, los mil 304 millones que se invirtieron en la inútil Estela de Luz, los más de 61 mil millones de pesos del desvío de recursos de Javier Duarte y la imperante ola de violencia e impunidad en todo el país. Ahí están y ahí se quedarán porque parece que tampoco son temas que importe a la política de los “abrazos, no balazos”.

La estrategia sería válida, la narrativa como héroe una vez más, no sería tan intolerable sino fuera porque los costos de esta historia los terminaremos pagando los mexicanos otra vez. Sí, igualito que en el pasado.

En términos generales, la rifa que el gobierno federal ya decidió se realicé el 15 de septiembre, supone que seamos nosotros quienes, a través de “un acto solidario y voluntario”, compremos un "cachito" y colaboremos para cubrir el avalúo de la nave y su mantenimiento para los dos próximos años, en lo que el Gobierno sigue intentando venderlo y de paso, nos sumemos a la buena causa de recaudar recursos para equipamiento médico a los hospitales públicos y demás necesidades en materia de salud.

Que la agenda nacional la motive el simbolismo del avión, en lugar de la formulación de propuestas y acciones para combatir el incremento en los índices de criminalidad, el estancamiento de la economía, las insuficiencias en el sector salud, la amenaza contra las libertades básicas y una larga lista de etcéteras, me hace pensar que seguimos igual que en otros sexenios, lo cual no resultaría tan decepcionante, si no se tratara de quien durante dos décadas cimentó toda su carrera política en un discurso que exaltaba la esperanza, la posibilidad de gobernar diferente, de ser distinto y salvar al país. Es ahí, donde la 4T le está quedando a deber a México.

