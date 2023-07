Y a ti, ¿quién te cuida?

El Sistema Nacional de Cuidados, a pesar de haber tenido la patria ya dos legislaturas federales paritarias, la LXIV y esta LXV, sigue siendo uno de los grandes pendientes nacionales.

No es cualquier pendiente. La cultura aun generalizada en Latinoamérica concibe a la mujer -inclusive a la independiente, empoderada, liberada, proveedora, llámale como quieras lector querido- como la preponderantemente responsable de cuidar a la familia, tanto la nuclear, como la ampliada. Por supuesto, con toda injusticia, sin remuneración económica alguna.

La reciente epidemia de COVID-19, con el encierro que generó, evidenció con mayor fuerza la importancia de cuidar y ser cuidado. Así es, la obviedad de que todas y todos requerimos en algún momento de nuestras vidas ser cuidados, se entrevera con la convicción de que para ello estará ahí una mujer. Cuidará la mamá, la tía, la abuela…pero en casi todos los casos será una mujer quien lleve la medicina, vele la noche, cocine, lave la ropa, apoye a los menores con la tarea escolar, haga las compras o trámites, cuide a los adultos mayores y personas con discapacidad, etc.

Somos miopes como sociedad en cuanto a la responsabilidad que todas y todos deberíamos tener al respecto de los cuidados. Cuando esta actividad recae únicamente en la mujer, se crea -cito a la CEPAL- “una constelación muy negativa, que erige severas barreras para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral y refuerza las desigualdades y segmentaciones del sistema sexo-género”. Todo eso que dice la CEPAL significa que todas y todos tenemos derecho a autocuidarnos, a cuidar y a ser cuidados.

Ahora, como sociedad sí sabemos lo que es correcto, nomás no lo hacemos. Así lo demuestra la ENDIREH 2021 (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) pues al respecto de la concepción de los roles de género, las respuestas fueron (¡sorpréndete!): ¿quién debe ser el responsable del cuidado de los hijos (as), personas enfermas y ancianas? el 91% respondió que ambos, mujeres y hombres; y, a ¿quién debe ser responsable de las tareas de la casa? El 85.5% igualmente dijo: ambos. Sin embargo, la realidad se asoma; el 62.5% de quienes respondieron dicen que la mujer debe pedir permiso o avisar y/o pedir opinión a su pareja para trabajar por un pago o remuneración.

¿Cuál es la verdadera situación? de acuerdo con la “Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los hogares de México (CSTNRHM), el valor económico de las labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 6.8 billones de pesos, lo que equivale al 26.3% del PIB nacional, del cual las mujeres aportan 2.6 veces mas que los hombres. Por su parte y como refuerzo de estos datos, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias en su reporte 2022 afirma que las mujeres sostienen el 75% del cuidado no remunerado en México. El Estado no puede seguir dejando este relevantísimo tema solo al ámbito familiar; debe asumir a los cuidados como parte central de su política social y, paso a paso, como sucede en cada sisma social y cultural, esto va avanzando. El 18 de noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4º y 73º de la Constitución, misma que busca garantizar la incorporación del Estado y la sociedad en el aprovisionamiento de los cuidados.

Han pasado mas de dos años y la iniciativa aún está en la congeladora de la cámara de senadores, pero así también pasó con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimentarias y finalmente hoy ya es Ley. Las mujeres y hombres comprometidos con la igualdad sustantiva lo lograremos, no tengo dudas. Somos pacientes y avanzamos sin pausa. Por lo pronto, y en tanto se convierte en política pública, tú, tiende tu cama, limpia tu casa, cuida y cuídate. Desde el hogar se cambia a la sociedad, desde la familia se construye la paz. A ti, ¿quién te cuida?