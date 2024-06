Abanicos, el accesorio imprescindible para tus outfits en temporada de calor

En plena ola de calor, el abanico se presenta como una opción excelente para complementar tus outfits. Esther Hernández, asesora de belleza e imagen, nos explica cómo este accesorio puede combinarse con todo, destacando que los colores pasteles son la tendencia de esta temporada.

Esther destaca que el abanico no es solo una herramienta para refrescarse, sino también un símbolo de elegancia y sofisticación.

El abanico ha sido un accesorio de moda icónico a lo largo de la historia. Su significado en la moda va más allá de su función práctica; ha sido un elemento distintivo que ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes culturas y tendencias, explica.

IMPORTANCIA DEL ABANICO



Según la asesora de imagen, el abanico en la moda no solo complementa un atuendo, sino que también comunica un mensaje cultural y social.

“Explorar el significado del abanico en moda nos lleva a comprender su importancia. Desde sus orígenes hasta su presencia en las pasarelas contemporáneas, el abanico ha sido un elemento clave en la evolución de la moda. Su significado trasciende su apariencia estética, así que un significado exacto quizás no lo encontraremos, pero lo podemos lucir en cualquier momento”, comenta la experta en imagen.

El abanico, según Esther, es considerado un símbolo de elegancia y sofisticación en la moda. Es común que en esta temporada veas a señoras, jóvenes e incluso hombres utilizando este accesorio”

Entre las variedades de abanicos, Esther menciona los grandes con estructura de madera, asegurando que son más duraderos y resistentes. “Los colores pasteles están en tendencia, pero en realidad, estos nunca pasan de moda; solo evolucionan”.

También menciona que muchas personas prefieren el color negro y que en las tiendas de belleza se encuentra una gran variedad de diseños. Los más comunes son los floreados, que combinan con todas las prendas de vestir que uno se ponga. No importa cómo te vistas, estos accesorios son combinables y añaden un toque más a tu personalidad, puntualiza.

Así que, en esta temporada de calor, no dudes en incorporar un abanico a tu look. No solo te ayudará a mantenerte fresca, sino que también le dará un toque de sofisticación y estilo a tu outfit.