Adelitas Empresarias, el bazar tlaxcalteca que traspasa fronteras con ediciones en varios estados del país

La tendencia de los bazares y festivales de emprendedores y artesanos se ha posicionado en todo el país como un concepto que apoya al comercio local, y es de destacar que Tlaxcala resalta exitosamente con el proyecto Adelitas Empresarias, que hoy se ha convertido en un referente.

Y como los proyectos exitosos hechos en Tlaxcala vale la pena conocer, platicamos con la creadora de este bazar, Yolanda Ramírez García quien nos compartió la historia de cómo Adelitas Empresarias llegó a convertirse en un fenómeno exitoso no sólo en nuestro estado, incluso en otras entidades como Ciudad de México, Puebla y Querétaro en donde ya se realizan ediciones.

Yolanda considera que de los desafíos de la vida se construyen los caminos que llevan al éxito, pues así lo comprobó al dejar su trabajo en un corporativo y decidir emprender.

Como muchas mujeres que se convierten en madres, se vio en la disyuntiva de continuar con una carga laboral que no le permitía ver a su bebé el tiempo que ella deseaba o buscar otra opción.

Yo trabajaba para un corporativo, pero cuando me convertí en mamá y el ver que no tenía el tiempo suficiente para disfrutar de la maternidad me di a la tarea de buscar algo en lo que pudiera desarrollarme. Yo disfruto mucho el tema de la capacitación y además me encanta el diseño mexicano, así que decidí unir ambas pasiones.

EMPODERAR A OTRAS MUJERES

Desde su origen, Yolanda tuvo como propósito empoderar a otras mujeres a través de la capacitación y difusión de sus emprendimientos.

Creo que siempre hay una manera de salir adelante, de impulsarnos entre nosotras. Al igual que las adelitas en el Revolución, seguimos luchando; ahora por llevar diferentes roles aseguró la empresaria.

DE BAZARES A GRANDES FESTIVALES

Con la unión de emprendedoras y empresarias, Yolanda arrancó Adelitas Empresarias con ediciones de bazares que se caracterizan por ofrecer productos inspirados en el diseño y tradiciones mexicanas.

Por lo que en estos eventos podemos encontrar desde ropa artesanal, joyería, hasta bebidas muy mexicanas, como el mezcal. Todo ello y más reunido en un solo punto.

De los bazares, Adelitas Empresarias saltó a los festivales temáticos, sin dejar de lado la línea inspirada en nuestra cultura, y ahora cuenta con diferentes conceptos como el “Festival del pulque, gastronomía típica y mezcal” “Festival del pan de muerto y el chocolate” y Camino al Mictlán que lleva a cabo principalmente en la Ciudad de México.

DIFUSIÓN A LO HECHO EN TLAXCALA

A través de estos eventos, las creaciones tlaxcaltecas han encontrado nuevos nichos de mercado fuera de nuestras fronteras y es así como nuestra cultura se difunde a través de las manos creadoras de esta localidad, expresó la creadora de estos proyectos.

Incluso los varones también han encontrado cabida en esta plataforma. Los hombres que también tienen sus marcas de productos que van con esta línea inspirada en lo mexicano también se nos han acercado y ahora somos una gran comunidad,

aseguró Yolanda quien nos invita a conocer su proyecto, con la próxima edición del “Festival del pulque, gastronomía típica y mezcal”, que se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de septiembre en la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México.