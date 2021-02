Alma Belem recibe con entusiasmo sus 21 años

La diseñadora de modas Alma Belem Santiago celebró un año más de vida al lado de sus seres queridos, quienes muy temprano la sorprendieron con un pastel casero y le cantaron las “Mañanitas”. Y con una sesión de fotos nos sorprendió.

La cumpleañera la dio la bienvenida a sus 21 años y dijo estar feliz y agradecida con Dios por brindarle salud y ser bendecida en su trabajo.

Comentó que está contenta de poder celebrar su cumpleaños con su familia, quien es el motor para seguir adelante y enfrentar la pandemia que ha afectado a muchos en todos los aspectos, pero que está segura pronto llegará el día en que podamos ser como antes y poder reunirnos.

Expresó que con sus nuevas colección que ha sacado, solo las ja presentado en redes sociales, “no je podido hacer una pasarela como antes, no he reunido a mis modelos como debe ser, a todos les hemos tomado fotos por separado, y solo hemos subido las fotos, sin bravo hemos tenido buena aceptación, aunque no es lo mismo que algo presencial”.

Mientras tanto, su familia, preparó una comida especial para celebrar este día especial para Alma Belem, quien estuvo feliz por estar con los que más quiere.

La festejada, también fue felicitada por teléfono por sus amigos, asimismo, recibió en su casa algunos obsequios que le enviaron.

La homenajeada agradeció el detalle por parte de sus amigos y recordó que el año pasado todavía estuvieron juntos y que pide a Dios que el próximo cumpleaños vuelva a reunirse como antes.

MODA Y ESTILO

Alma Belem es una diseñadora de modas que, a sus 21 años, brilla en las redes sociales por sus outfits

