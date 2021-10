Amal, del modelaje a la mezcla de sonidos

La reconocida modelo Amal, platicó para Círculos de su nuevo proyecto como Dj. Conozcamos un poco de ella, nació en Barinas, Venezuela; es una joven cuyo talento ha explotado desde temprana edad, lo que le ha permitido explorar diversos ámbitos dentro del mundo del espectáculo. El modelaje es una de las pasiones que disfruta y que le ha permitido alcanzar sus sueños. Actualmente, se prepara para romper barreras como DJ.

Sus comienzos se dan en el modelaje donde tuvo la oportunidad de participar en el certamen Señorita Centro Occidental 2015, en este tuvo l triunfo. Un año después obtuvo el título de Miss Intercontinental Earth. Así logró la visa de talento para vivir en Estados Unidos. El camino no fue fácil, pues enfrentó uno de los mayores retos en esa etapa.

¿Qué te has propuesto para ser lo que eres hoy?

“Aprender a creer y confiar en mí misma, perder el miedo a mostrarme tal cual soy. Significó una transformación para mi vida, un cambio en todos los aspectos, exponerme no fue fácil, pero lo logré”, expuso Amal.

Los certámenes de belleza siempre han sido cuestionados. Por ello, Amal menciona que estar ahí es algo que puede ser positivo o negativo, según la forma en qué se mire.

¿Cómo miras los certámenes de belleza?

En exclusiva nos contó de susnuevos proyectos.

Pienso que depende de cómo los tomes. Puede ser una experiencia muy positiva en tu vida, ya que esos certámenes te enseñan a imponerte, mostrarte, a estar orgullosa de ser mujer. Si lo tomas desde una perspectiva negativa, tus pensamientos pueden sabotearte y afectar tu autoestima.

¿Cómo conseguiste ser una triunfadora?

He roto con mis propios miedos y ahora disfruto mucho de estar frente al público y las cámaras. Creer en mí y cambiar todas las voces de mi cabeza que me decían que no podía lograrlo, ha sido el mayor reto que tuve, pero me ha ayudado mucho en lo personal y profesional.

En el ámbito musical, Amal vio su interés a temprana edad. En 2020, adquirió su primer equipo y fue aprendiendo a usarlo en compañía de sus amigos. El confinamiento por el Covid-19 lo utilizó para comenzar con sus clases de mezcla y, con ello, insertarse en el mundo de la producción.

¿Qué es para ti la música?

La música es indispensable en mi vida, lo que hace especial mi momento de tocar o producir es que me elevo a un sitio donde estoy en armonía: no pienso solo siento. Esa magia es mi motivación.

Sus géneros musicales favoritos son Tech House, Deep House, Melodic House & Techno, Minimal, así como el Afro.

