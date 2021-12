"Amigos no, por favor" Tiene Osmir Garay un nuevo sencillo

Osmir Garay el famoso cantante de bachata, emprendedor y soñador, viene de una familia de ocho hermanos y comenzó a cantar a la edad de 10 años. Platicamos con él sobre su nuevo proyecto musical "Amigos no, por favor" y dijo estar contento de poder saludar a los tlaxcaltecas.

Círculos

Recordemos que en el 2009 llegó a Estados Unidos como miles de inmigrantes con el sueño de hacerla en grande, quería llevar su música a todo el mundo y con ello transmitir sus ganas de superación, pues si bien, todos sabemos la música es uno de los artes de expresión más puros.

Lee también: ➡️ Con sesión de fotos, Rosa Giovanna celebró su cumple

Llegó prácticamente con un par de maletas de El Salvador a Miami, siempre tomado de la mano de Dios y recordando sus raíces.

Fue en el año 2013 donde inició de manera profesional en el mundo de la música. Tocó cientos de puertas, pasando por Karaokes, centros nocturnos y siempre con la frente en alto y su fuente de inspiración.

Entérate: ➡️ Johnmichael, talentoso ilusionista

¿Qué te ha ayudado a ser un grande de la bachata?

"El tener Perseverancia, no hacer las cosas en un solo minuto, hay que esperar y ser constantes en lo que uno quiere"

¿Qué premios importantes has tenido dentro de tu carrera musical?

Lee también: ➡️ Con el tema “Desordenado”, Carla Nuñez triunfa en la música

"Soy ganador del Latin Grammy "Alcover" he ganado un par de premios Billboard".

¿Qué recuerdas de tu infancia?

"Me ponía a cantar en mi cuarto, escuchaba a los grandes en ese momento de la música, y decía que algún día yo estaría también escuchándome en la radio y mi sueño se cumplió".

Continúa leyendo : ➡️ Revela consejos Diego Pintor, maquillista profesional

¿Tus padres que te decían de ese sueño que tenías?

"Siempre me apoyaron y me dijeron que luchara por lo que quería y si ese era mi sueño, tenia que tocar puertas y que el que me dijera un no, no significaba que no podía hacer las cosas, todos esos consejos a mi me ayudaron mucho y soy de los que no me rindo".

Continúa leyendo ➡️Conoce los destinos más visitados en épocas decembrinas

¿Qué sueño tienes ahora?

"Seguir triunfando en esto que me gusta, cantar con artistas de renombre, dar a conocer lo que hago en otros países".

¿Cuál es tu frase favorita?

Lee también: ➡️Conoce los destinos más visitados en épocas decembrinas

"Tengo muchas, pero la que siempre digo es que el que persevera alcanza, mírame, yo persevero y estoy triunfando".

Por último, ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren triunfar en la música y que por más que han tocado puertas la suerte aun no les llega?

"Como lo dije, el que persevera alcanza, y que no se rindan, su tiempo llegará, pero jamás que se rindan".

TE RECOMENDAMOS ⬇️

Sociales Con sesión de fotos, Rosa Giovanna celebró su cumple

Círculos Johnmichael, talentoso ilusionista