Anabel estrena su primer cover

Hace unos días la actriz y cantante, reina del glamur, estrenó su primer cover “Así soy”, por su canal de YouTube, (del tema original This is me from the greatest showman), es un video producido por ella, con colaboración de muchos de sus amigos talentosos.

En el demuestra que cuando se quiere se puede, sin importar lo que dirán, expresó que hubo ocasiones que le dijeron “no”, “no lo vas a lograr”, “tú no puedes” o simplemente discriminación.

“Solo quiero continuar transmitiendo el mensaje de lo valiosa que es cada persona por ser distinta, y vivir como eres en plenitud”. Anabel Sánchez Latif nació en la Ciudad de México el primero de septiembre de 1994, desde los dos años radica en la entidad.

Desde muy niña empezó en el mundo del espectáculo, principalmente como cantante hasta descubrir su pasión por el teatro musical.

Años más tarde regresa a laCiudad de México para ingresar al centro de Artes Escénicas ARTESTUDIO, donde desarrolló una formación Integral en Actuación, Danza y Canto.

En el teatro musical ha participado en: “Carrie, el musical”, “El show de My Little Pony” y “Rockpunzel”, entre otras

