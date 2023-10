Ananke Flores, de pintora a creadora de contenido en Instagram

La artista tlaxcalteca Ananke Flores decidió alejarse por un tiempo de las artes plásticas para dedicarse de lleno a la creación de contenido en la red social Instagram, pero solo es una pausa en la pintura, que es su gran pasión, pues no descarta en lo posterior continuar con el juego de colores a través de su pincel.

Círculos El Sol recibió a universitarios de la UDA

En entrevista con este Diario, contó la forma en que llegó el arte a su vida. Su pasión por la pintura del paisaje y de sus emociones plasmadas en sus cuadros.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Círculos Ceremonia de entrega de títulos primera generación Terapia Física y Odontología de CEUNIB

-¿Cómo llega el arte a tu vida?

-“Creo que llegó de una manera esporádica y en el mejor momento de mi vida a los 17 años . Y por el mejor momento me refiero a una etapa de mi vida bastante melancólica, ya que atravesaba la transición de la adolescencia a la primera etapa de la adultez, sumándole todo esto a situaciones familiares, no me mal entiendas, pero creo que de los momentos oscuros o difíciles de la vida surgen momentos de luz. Un día que me sentía mal anímicamente escuché en un video literal de YouTube que el arte era una forma de meditación. Y decidí experimentar comprando lo primero que encontré en una papelería: cartulina y gises”.

No dejes de leer: ➡️ Teatro del Pueblo será escaparate de estrellas nacionales

Dijo que lo que le inspira a la hora de pintar es tomar fotos de la naturaleza (árboles flores, insectos, el mar, etcétera). “Me inspiro de los colores vibrantes de ella y la tranquilidad que transmite. Además de diversos momentos de la vida o inclusive de mi estado de ánimo”.

Círculos ¡La moda cobra vida! Tlaxcalteca triunfa en pasarela “Bella Serata”

Al preguntarle si existe una de sus obras que marca un antes y un después en su vida, respondió que fue un cuestionamiento que jamás ha había hecho, sin embargo, cada pintura que ha hecho ha reflejado diversos momentos en su vida. “Considero que la obra de arte que marcó mi vida soy yo misma. Soy el resultado del arte mismo en referencia a mi propia metamorfosis”.

Más información: ➡️Orgullo tlaxcalteca: reconocen al chef Luis Donaldo Galindo en Italia

-¿Cómo ves el futuro para las pintoras jóvenes?

Círculos Celebran en Chiautempan su boda Anahí y Daniel

-“Hay muchísimo talento en el país, muchos jóvenes, incluyéndome, luchamos por tener un estilo propio para dar a conocer nuestra voz y nuestra historia. Lo único que considero que hace falta es más apoyo, atención y reconocimiento en este punto cultural, sobre todo en nuestro estado. Considero que en las escuelas deberían también difundir o motivar el mundo del arte”.

-¿Qué crees que es lo más especial de tu trabajo, ese “algo” que te diferencia del resto?

-“Que el significado se lo dan ustedes mismos. Esa es la parte interesante del arte, cada persona le da su propia interpretación. La técnica del gis pastel y la melancolía que tal vez puedan sentir. Es interesante las reacciones de cada persona”.

Los detalles: ➡️ Influencer tlaxcalteca celebró su cumpleaños con un ritual de temazcal

Círculos Margarita, "La Diosa de la Cumbia" se presentará en el Teatro del Artista de la Feria Tlaxcala 2023

Comentó que actualmente es difícil encontrar un lugar en la industria del arte, ya que existe mucho talento, y esto es muy peleado si se elige como profesión. Además de que también con los avances de la tecnología es muy “fácil” crear arte de manera digital con el uso de inteligencia artificial.

Consideró que es uno de los factores que demeritan el trabajo de un artista. Además de que creé que poco a poco se ha perdido la cultura y sensibilización por la enseñanza de las artes en las escuelas.

-El color es muy importante en tu trabajo, si tuvieras que escoger solo uno, ¿Cuál sería?

Lee más: ➡️ Festeja su décimo aniversario la academia Pole Dance Secret´S

-“Es una pregunta difícil porque uso todos cada uno tiene su lado especial. No podría solo elegir uno, pero tal vez me quedaría con los colores primarios (rojo amarillo y azul). Porque en diferentes combinaciones entre sí resulta todo el abanico de colores existentes”.

Círculos ¿Qué comer en Tlaxcala?

Sobre los artistas que han sido sus máximos referentes, mencionó que sin duda Gustav Klimt Remedios Varo y su escultor favorito de estos tiempos Jim Mckenzie.

-¿Qué puedes contarnos de tus próximos proyectos?

-“Me considero una persona divergente. El arte lo puedo expresar de diferentes formas, por el momento estoy experimentando mi lado de ser creadora de contenido en Instagram en el área de Beauty, Skincare. Además de mi carrera profesional en administración. Pero no dejo a un lado el hecho de seguir pintando”.