Ángeles se gradúa como abogada

María de los Ángeles Díaz Díaz vivió el machismo de su padre que no le dio la oportunidad de estudiar porque, en su lógica, debía ser ama de casa, cuidar a sus hermanos y a su madre, pero ella decidió que no debía ser así: quiso ser abogada, lo hizo por línea porque “quise superarme y más teniendo el ejemplo de hijos y hermanos que son unos profesionistas”.

En entrevista, reconoció que fue complicado ya que por la misma edad no es la misma retención de información y “después de muchos años volver a estudiar y atender a la vez, escuela, trabajo, hogar, tareas y los mismos quehaceres de la vida diaria si fue muy complicado”

Sostuvo que es feliz, tiene tres hijos, dos son mujeres y ahora se prepara para ser abuela de Gema, la hija de Adriana.

Explicó que concluir la carrera fue muy difícil puesto que tuvo que ser a distancia utilizando varias plataformas y, al no estar familiarizada con este nuevo sistema, “fue también muy estresante”.

“Muchas veces quise arrojar la toalla como se dice en el box que practica uno de mis hermanos y llorando les dije varias veces a mis hijos que ya no podía, pero afortunadamente los tuve a mi lado y no me dejaron vencer. Juan Manuel, Adriana Elizabeth, Yadhira Itzek son los nombres de mis hijos y escuchar de ellos el 'tú puedes mamá' me dio fortaleza para concluir este proyecto de vida para que ellos se sientan muy orgullosos de mi”

Por eso, aseguró que dedica este logro a ellos y a su madre Ángela, pero “especialmente hasta el cielo a mi padre Manuel, quien, aunque fue rudo, confío siempre en mí, es doloroso no tenerlo a mi lado en este proyecto”.

“Tal vez no sea un ejemplo mi caso pero quiero decirle a todas las mujeres que si nos lo proponemos podemos lograr nuestros sueños a pesar de que te digan que no puedes”, concluyó.









María de los Ángeles con sus hijos. | Ruth Padilla





Ángeles Díaz

Escuchar 'tú puedes mamá' me dio fortaleza para concluir este proyecto de vida”

