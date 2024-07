Angélica Douceur, la cosplayer tlaxcalteca que triunfa en las convenciones de anime

Desde hace más de una década, Angélica Douceur se ha dedicado a la caracterización de sus personajes favoritos de anime; a los 15 años, su representación de la diosa Athena, de la serie “Los Caballeros del Zodiaco”, le cambió la vida y decidió adentrarse en el mundo del cosplay.

Hoy, a sus 27 años, la tlaxcalteca destaca por sus minuciosas caracterizaciones que le han llevado a ser invitada en las convenciones de anime más importantes de la entidad, incluso ha sido jurado de los concursos de cosplay en la Feria Geek que organiza el Centro de Tecnologías Creativas “La Colmena”. Entre los personajes que Angélica ha interpretado como cosplayer están Juvia Loxar, de “Fairy Tail”; Reimi Sugimoto y Giorno Giovanna de “Jojo's Bizarre Adventure”; Ms. Joke, de “Boku no Hero Academia”; Caitlyn, de “League of Legends”; D. Va de “Overwatch”; la Sirenita Ariel; Krista Lenz, de “Attack on Titans” y la Maga Oscura de “Yu-Gi-Oh!”

El Sol de Tlaxcala platicó con la joven cosplayer para conocer un poco más sobre este fenómeno surgido en los años setenta en Japón que actualmente se ha popularizado en todo mundo y que en nuestro estado no es la excepción, pues cada vez existe un mayor número de aficionados.

¿CÓMO TE INICIASTE EN EL MUNDO DEL COSPLAY?

Tenía 15 años cuando me empezaron a interesar los eventos de la cultura geek, ahí comencé a ver a los chicos y chicas que se caracterizaban de personajes de películas, series o ánime y ahí fue cuando supe que a eso se le llamaba cosplay.

¿CUÁL FUE TU PRIMER COSPLAY?

El de Athena Saori, de los “Caballeros del Zodiaco”, y fue muy bonito porque es un personaje muy querido y de mucha nostalgia. Las niñas me pedían fotos y abrazos y me expresaban su cariño por el personaje, eso fue muy bonito.





¿CUÁLES HAN SIDO TUS INTERPRETACIONES FAVORITAS?





Yo tengo una formación en Derecho y soy docente, por lo que me gusta elegir personajes que tengan que ver con estas profesiones, como es el caso de mi interpretación de Franziska von Karma del videojuego “Ace Attorney”, y eso me parece muy interesante porque analizas desde una perspectiva diferente el actuar de cada personaje y la interpretación del mismo se vuelve como una obra teatral.

¿CÓMO ES LA PLANEACIÓN DE TUS CARACTERIZACIONES?

Casi siempre son con mucho tiempo de preparación. Hay personajes que incluso he querido interpretar desde hace más de 10 años, como es el caso de Boa Hancock, de la serie “One Piece”, que es el más reciente cosplay en el que estoy trabajando.

¿CREAS TUS VESTUARIOS?

Así es, yo me encargo de diseñarlos y realizarlos. Solo en algunas ocasiones, cuando se trata de vestuarios más complejos, pido la ayuda de alguna costurera, pero la mayoría de las veces yo los elaboro, incluso con la ayuda de mi esposo quien siempre me acompaña en estos procesos.

En el caso de los props, que son los accesorios de los personajes, también me encargo de hacerlos. Incluso para el cosplay de Boa Hancock tengo pensado crear una boa mecanizada; ya estoy viendo algunas opciones, así que espero que me salga (risas). El maquillaje es también otra de las cosas que más disfruto hacer como parte del cosplay. Yo misma me maquillo e incluso ensayo los looks, además de que incluyo pelucas, pestañas postizas y lentes de contacto.

¿CUÁNTO INVIERTES DE DINERO Y TIEMPO PARA UN COSPLAY?

Entre el vestuario, zapatos y maquillaje, una caracterización puede llegar a costar 5 mil pesos, aunque hay otros cosplay que pueden llegar a costar mucho más cuando se utilizan otros materiales como fibra de vidrio para la vestimenta o accesorios.

Y en cuanto al tiempo, puede tardar meses una personificación, y para caracterizarse, puedo tardar hasta dos horas en colocarme el vestuario, peluca, lentes de contacto y maquillaje. Mucho depende también de mi presupuesto y tiempo libre.

¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA EN LAS CONVENCIONES DE ANIME?

Son muy satisfactorias porque se recibe mucho cariño, sobre todo de los fans de los personajes que se interpretan. Es muy bonito cuando un niño o niña llega y te pide un abrazo, hay mucho cariño.





¿UN COSPLAYER VIVE ACOSO?

Sí, esa es una parte negativa y ocurre mucho en especial en las convenciones. Desafortunadamente las mujeres lo vivimos pues hay hombres que se te acercan con otra intención. En redes sociales también hay acoso, sobre todo bullying, pues hay personas que critican tu maquillaje, tu vestuario e incluso hasta tu color de piel o complexión.

¿QUÉ OPINAS DE LA ESCENA COSPLAY EN TLAXCALA?

Me da mucho gusto que cada vez está más fortalecida. Cuando empecé, hace más de una década, éramos muy pocos cosplayers y ahora hay bastantes y hay también más convenciones que se realizan con más frecuencia en lugares como Tlaxcala, Apizaco o Huamantla.

Para conocer otras caracterizaciones de la cosplayer tlaxcalteca puedes seguir su perfil de Instagram @AngelicaDouceur.